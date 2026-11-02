Олімпіада-2032: крокодил був помічений у річці, де пройдуть змагання з веслування

Літні Олімпійські ігри 2032 року відбудуться з 23 липня по 8 серпня у Брісбені та штаті Квінсленд

Влада австралійського штату Квінсленд проводить перевірку після того, як у річці Фіцрой, де на Олімпіаді-2032 мають пройти змагання з веслування, побачили 3-метрового морського крокодила. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC.

Нещодавно адміністрація гольф-клубу Північний Рокхемптон, який розташований у місті Рокхемптон на узбережжі річки Фіцрой неподалік її ділянки, виділеної під майбутні змагання, випустила застереження своїм членам про те, що в річці помітили крокодила.

2 листопада представник департаменту довкілля, туризму, науки та інновацій штату Квінсленд підтвердив, що відомство проводить перевірку.

Почесний член Федерації веслувального спорту Австралії Рей Еберт назвав подію «сигналом до дії» для всіх, хто причетний до підготовки до Олімпіади.

«Для мене це шок. Раніше я говорив, що крокодили – найменша з наших проблем. Я хочу визнати те, що ніхто з політиків не визнає: можливо, я не мав рації», – сказав Еберт.

Він зазначив також, що занепокоєння викликають «не ті крокодили, яких ви можете побачити, а ті, яких не видно».

Прем'єр-міністр штату Девід Крісафуллі закликав не переоцінювати ризики через появу у річці хижака.

Літні Олімпійські ігри 2032 року відбудуться з 23 липня по 8 серпня у Брісбені та штаті Квінсленд.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.