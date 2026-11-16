Причина – далеко не в популярності виду спорту

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 з карате Станіслав Горуна розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» про те, чому карате увійшло до програми лише японських Ігор.

На жаль, карате не увійшло до програми наступної Олімпіади в Парижі. Наскільки пам'ятаю, були спроби вплинути на це рішення з боку Франції, адже там був сильний каратист. Чому, на вашу думку, карате не входить більше до програми Ігор?

Після дебюту карате на Олімпіаді в Токіо у 2021 році президент WKF Антоніо Еспінос знову звернувся до МОК із закликом переглянути рішення та надати виду спорту постійне місце в олімпійській програмі. До цієї ініціативи долучився й олімпійський чемпіон Стівен Да Коста, який висловив розчарування відсутністю можливості захистити титул на домашніх Іграх у Парижі. Однак, карате так і не увійшло до програми Олімпіади

Так, у Франції був надзвичайно сильний спортсмен, який міг впливати на популяризацію нашого виду спорту. Йдеться про Стівена Да Косту. Він та Рафаель Агаєв з моєї категорії – унікальні й надзвичайно талановиті каратисти. У Рафаеля п'ять золотих медалей чемпіонатів світу. У Стівена Да Кости також є кілька титулів чемпіона світу, а крім цього, чимало нагород чемпіонатів Європи, Європейських ігор і Всесвітніх ігор.

Він виграв Олімпіаду, був амбасадором нашого спорту у Франції та лобіював його популяризацію. Бо у Франції карате дуже популярне, тому ми мали всі шанси залишитися в олімпійській програмі. Але справа була не в самому виді спорту, а у відносинах між Міжнародним олімпійським комітетом та Всесвітньою федерацією карате.

Олімпійський комітет висував певні вимоги до структури організації, правил, бухгалтерської звітності та місця розташування головного офісу. Зокрема, пропонувалося перенести офіс до Лозанни, щоб федерація була інтегрована в олімпійські процеси.

Всесвітня федерація карате не погодилася виконувати ці вимоги. Крім того, сторони не змогли домовитися щодо фінансових умов. Олімпійський комітет фінансує види спорту та вимагає відповідної звітності, яку Всесвітня федерація карате не хотіла надавати.

На цьому тлі виник і особистий конфлікт, наскільки мені відомо, між очільником МОК Томасом Бахом та керівником Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіносом. Тому відносини між організаціями не склалися.

Враховуючи, що Томас Бах більше не обіймає посаду президента МОК, чи може відновитися діалог щодо повернення карате до олімпійської програми?

Наразі не бачу можливості для включення карате до програми. Є багато сподівань на Олімпіаду в Австралії у 2032 році, але я їх не поділяю. Томаса Баха замінили, але з іншого боку, останнє слово було за нашою федерацією. Вона не захотіла змінюватися, тому поки що ми не маємо жодних зрушень.

Зараз ці ж вимоги від МОК залишаються. Вони об'єктивні та висуваються до всіх видів спорту, і я вважаю їх правильними. Потрібно просто відповідати цим вимогам, і тоді проблем не буде. Адже наш спорт сам по собі дуже видовищний і динамічний. Він також має широке географічне представництво та популярність, і далеко не всі олімпійські види спорту можуть похвалитися таким охопленням.

Нагадаємо, що олімпійський призер Горуна завершив кар'єру після першого за два роки виступу.