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Естонії допускає бойкот Олімпіади через участь в ній російських спортсменів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Естонії допускає бойкот Олімпіади через участь в ній російських спортсменів
Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що наразі «шукаються різні причини, щоби повернути росіян у культуру, спорт і на Олімпійські ігри»

Наступні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році у Лос-Анджелесі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна відмовитись від участі в Олімпійських іграх через повернення російських спортсменів на міжнародні змагання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Postimees.

Цахкна зазначив, що наразі «шукаються різні причини, щоби повернути росіян у культуру, спорт і на Олімпійські ігри».

«Ми бачимо в цьому серйозну проблему і піднімемо питання про те, чи ми самі братимемо участь в Олімпіаді», – зазначив міністр.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: Олімпіада олімпійські ігри Естонія росія спорт

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