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Визначилися сім країн, які претендують на проведення Олімпіади-2036

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися сім країн, які претендують на проведення Олімпіади-2036
У списку претендентів на Олімпіаду-2036: Німеччина, Угорщина, Індія, Катар, Республіка Корея, ПАР та Туреччина

Країни з трьох континентів претендують на проведення Олімпіади-2036

Міжнародний олімпійський комітет назвав сім країн, які претендують на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року. Про це повідомляє «Главком».

У списку претендентів на Олімпіаду-2036: Німеччина, Угорщина, Індія, Катар, Південна Корея, ПАР та Туреччина.

Німеччина та Південна Корея вже виступали у ролі господарів Ігор, тоді як для Індії, Катару, ПАР, Угорщини та Туреччини це був би перший подібний досвід.

У комісії МОК з вибору місць проведення Олімпійських ігор відзначила високий інтерес до Олімпіади-2036.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: МОК Олімпіада олімпійські ігри

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