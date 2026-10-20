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Польща оштрафувала і видворила російських каратистів, які приїхали на Чемпіонат світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Польща оштрафувала і видворила російських каратистів, які приїхали на Чемпіонат світу
Російських та білоруських каратистів видворили з Польщі після недопуску на молодіжну першість світу

Молодіжна світова першість з карате проходила у Польщі з 14 по 18 жовтня

Декілька російських каратистів були оштрафовані в процесі видворення з Польщі після недопуску на молодіжну першість світу. Про це пропагандистам повідомили у Федерації карате Росії, інформує «Главком».

«Кілька людей отримали штрафи. Потім видворення. Більше жодних дій у цьому плані не було», – сказав співрозмовник пропагандистів.

Російських каратистів було позбавлено можливості виступати світовій першості у Польщі. Польські ЗМІ повідомили, що із країни також видворили 11 білоруських спортсменів.

Молодіжна світова першість з карате проходила у Польщі з 14 по 18 жовтня.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військового клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: Польща карате

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