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Організатори Вімблдону відмовилися від послуг лінійних суддів на матчах турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Організатори Вімблдону відмовилися від послуг лінійних суддів на матчах турніру
У розіграші цьогорічного Вімблдону лінійних суддів замінять на електронну систему визначення аутів
фото: Reuters

Вімблдон-2025 пройде з 30 червня по 13 липня

Організатори Вімблдону повідомили, що у розіграші цьогорічного турніру не буде лінійних суддів, їх замінять на електронну систему визначення аутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere Della Serra.

Зазначається, що лінійні судді перейдуть на іншу роботу під час проведення турніру.

Вімблдон-2025 пройде з 30 червня по 13 липня.

Організатори «Ролан Гаррос», що проходив з 25 травня по 8 червня, вирішили зберегти лінійних суддів у розіграші цьогорічного турніру, незважаючи на те, що багато ґрунтових турнірів проходили із застосуванням електронної системи визначення аутів.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва, яка потрапила до заявки Вімблдону, лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Вімблдон теніс

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