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«Тебе ніхто не любить». Ексросійська тенісистка влаштувала скандал після програної гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Тебе ніхто не любить». Ексросійська тенісистка влаштувала скандал після програної гри
Глядачі на трибунах почали свистіти, коли Юлія Путінцева покидала корт
фото: WTA

Поєдинок Саккарі і Путінцевої завершився суперечкою тенісисток

Поєдинок першого кола турніру WTA 500 у Бад Гомбурзі між грекинею Марією Саккарі та ексросіянкою Юлією Путинцевою, яка представляє Казахстан, завершився сваркою біля сітки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Марія Саккарі здобула перемогу в поєдинку – 7:5, 7:6. Після холодного рукостискання біля сітки грецька тенісистка сказала суперниці: «Поводься, як нормальна людина».

Юлія Путінцева почала демонстративно кланятися і сказала у відповідь: «Подивися на себе, перш ніж говорити».

Саккарі продовжила перепалку сказавши на адресу Путінцевої: «Тебе ніхто не любить. Потрібно дивитися в очі, коли тиснеш руку».

Зазначимо, що глядачі на трибунах почали свистіти, коли Юлія Путінцева покидала корт.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: теніс

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