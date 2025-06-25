Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в Істборні

Даяна Ястремська виграла матч другого кола на турнірі WTA у Великій Британії

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до 1/4 фіналу турніру WTAв Істборні. Про це повідомляє «Главком».

Ястремська у другому колі розгромила британку Франческу Джонс – 6:2, 6:1.

Поєдинок Ястремська – Джонс тривав 1годину та 10 хвилин.

Українка вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу в Істборні. Наступною суперницею Даяни стане Александра Еала (Філіппіни).

WTA 250. Істборн. 1/8 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, SE) – Франческа Джонс (Велика Британія, WC) 6:2, 6:1

Як повідомлялося, українська тенісистка Олександра Олійникова 24 червня зазнала поразки у першому колі кваліфікації Вімблдону.

Олександра Олійникова у трьох сетах поступилася Діан Паррі – 1:6, 6:3, 3:6.

Українська тенісистка виконала два ейси та реалізувала 4 з 7 брейк-поїнтів, але програла шість геймів на своїй подачі.

Олійникова провела свій дебютний матч на Grand Slam.

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Діан Паррі (Франція, 17) 1:6, 6:3, 3:6

Нагадаємо, Дарія Снігур здобула впевнену перемогу на старті кваліфікації Вімблдону.

Снігур у першому колі кваліфікації у двох сетах здолала туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1.

Українська тенісистка провела на корті 41 хвилину. Дарія зробила п'ять брейків та програла лише один гейм на своїй подачі.

Наступна суперниця української тенісистки визначиться у поєдинку Яни Фетт (Хорватія) та Вей Сицзя (Китай).

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Дарія Снігур (Україна) – Берфу Дженгіз (Туреччина) 6:3, 6:1