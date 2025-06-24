Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA
Ястремська вдруге за чотири дні здолала польку Магду Лінетт
Українська тенісистка Даяна Ястремська сьогодні, 24 червня, з перемоги стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 в Істборні. Про це повідомляє «Главком».
Ястремська вдруге за чотири дні здолала польку Магду Лінетт.
У другому сеті за рахунку 3:2 Лінетт взяла медичну перерву. Після неї вона зіграла ще один гейм і припинила боротьбу.
Наступною суперницею Даяни стане Франческа Джонс (Велика Британія).
WTA 250. Істборн. Перше коло
Даяна Ястремська (Україна, SE) – Магда Лінетт (Польща, 5) 6:4, 4:2 (відмова)
Як повідомлялося, українська тенісистка Олександра Олійникова сьогодні, 24 червня, зазнала поразки у першому колі кваліфікації Вімблдону.
Олександра Олійникова у трьох сетах поступилася Діан Паррі – 1:6, 6:3, 3:6.
Українська тенісистка виконала два ейси та реалізувала 4 з 7 брейк-поїнтів, але програла шість геймів на своїй подачі.
Олійникова провела свій дебютний матч на Grand Slam.
Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло
Олександра Олійникова (Україна) – Діан Паррі (Франція, 17) 1:6, 6:3, 3:6
Нагадаємо, Дарія Снігур здобула впевнену перемогу на старті кваліфікації Вімблдону.
Снігур у першому колі кваліфікації у двох сетах здолала туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1.
Українська тенісистка провела на корті 41 хвилину. Дарія зробила п'ять брейків та програла лише один гейм на своїй подачі.
Наступна суперниця української тенісистки визначиться у поєдинку Яни Фетт (Хорватія) та Вей Сицзя (Китай).
Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло
Дарія Снігур (Україна) – Берфу Дженгіз (Туреччина) 6:3, 6:1