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Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA
Наступною суперницею Даяни стане Франческа Джонс (Велика Британія)
фото: Reuters

Ястремська вдруге за чотири дні здолала польку Магду Лінетт

Українська тенісистка Даяна Ястремська сьогодні, 24 червня, з перемоги стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 в Істборні. Про це повідомляє «Главком».

Ястремська вдруге за чотири дні здолала польку Магду Лінетт.

У другому сеті за рахунку 3:2 Лінетт взяла медичну перерву. Після неї вона зіграла ще один гейм і припинила боротьбу.

Наступною суперницею Даяни стане Франческа Джонс (Велика Британія). 

WTA 250. Істборн. Перше коло

Даяна Ястремська (Україна, SE) – Магда Лінетт (Польща, 5) 6:4, 4:2 (відмова)

Як повідомлялося, українська тенісистка Олександра Олійникова сьогодні, 24 червня, зазнала поразки у першому колі кваліфікації Вімблдону.

Олександра Олійникова у трьох сетах поступилася Діан Паррі – 1:6, 6:3, 3:6.

Українська тенісистка виконала два ейси та реалізувала 4 з 7 брейк-поїнтів, але програла шість геймів на своїй подачі.

Олійникова провела свій дебютний матч на Grand Slam. 

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Діан Паррі (Франція, 17) 1:6, 6:3, 3:6

Нагадаємо, Дарія Снігур здобула впевнену перемогу на старті кваліфікації Вімблдону.

Снігур у першому колі кваліфікації у двох сетах здолала туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1.

Українська тенісистка провела на корті 41 хвилину. Дарія зробила п'ять брейків та програла лише один гейм на своїй подачі.

Наступна суперниця української тенісистки визначиться у поєдинку Яни Фетт (Хорватія) та Вей Сицзя (Китай).

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Дарія Снігур (Україна) – Берфу Дженгіз (Туреччина) 6:3, 6:1

Теги: теніс Даяна Ястремська

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