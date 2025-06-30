Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги
У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці
фото: Reuters

Елін розгромила угорку Анну Бондар

Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті Еліна зробила брейк у четвертому геймі та мала шанс завершити партію вже у восьмому, але суперниця відіграла три сетпойнти. Втім, українка все ж подала на сет у наступному геймі – 6:3.

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці – 6:1.

Вімблдон-2025. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Анна Бондар (Угорщина) – 6:3, 6:1

У другому раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між француженкою Варварою Грачовою та білорускою Александрою Соснович.

Також у першому колі турніра стартують три інші українські тенісистки.

[26] Марта Костюк (Україна, №26 WTA) – [Q] Вероніка Ер'явець (Словенія, №171 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-0

Марта Костюк п'ятий рік поспіль зіграє в основній сітці змагань. Два попередні сезони вона доходила до третього кола.

Даяна Ястремська (Україна, №42 WTA) – [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-3

Попередні три матчі між українкою та представницею США відбулися на грунті. Цього року вони грали у Мадриді.

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь в основній сітці Вімблдону. Минулого сезону вона змогла дійти до третього раунду, а її найкращий результат - четверте коло 2019 року.

Юлія Стародубцева (Україна, №67 WTA) – [WC] Франческа Джонс (Велика Британія, №125 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-1

Українка поступилася Джонс минулого сезону на грунтовому турнірі WTA 125 у Сан Луїс Потосі.

Юлія Стародубцева вдруге виступить на Вімблдоні. Минулого року українка подолала кваліфікацію і дійшла до другого кола.

Теги: теніс Вімблдон Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна 11-й раз виступить в основній сітці Вімблдону
Українки дізналися суперниць у першому колі Вімблдону
27 червня, 13:22
Світоліна програла представниці Бразилії Беатріс Аддад Маї
Світоліна зазнала прикрої поразки на турнірі в Німеччині
25 червня, 17:58
Світоліна допомогла збірній України вперше в історії вийти до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
25 червня, 10:56
Наступною суперницею Даяни стане Франческа Джонс (Велика Британія)
Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA
24 червня, 18:24
Глядачі на трибунах почали свистіти, коли Юлія Путінцева покидала корт
«Тебе ніхто не любить». Ексросійська тенісистка влаштувала скандал після програної гри
22 червня, 17:50
У розіграші цьогорічного Вімблдону лінійних суддів замінять на електронну систему визначення аутів
Організатори Вімблдону відмовилися від послуг лінійних суддів на матчах турніру
12 червня, 17:20
WTA оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства
Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
11 червня, 17:34
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка зробили фото з гірськолижником Єнджієвським та довіреною особою Путіна Олюніним
ЗМІ викрили шосту ракетку світу, яка лайкала пости на підтримку війни
7 червня, 14:34
Світоліна стала єдиною представницею України, яка пройшла до 1/8 фіналу
Трилер у Франції. Світоліна здобула складну перемогу на «Ролан Гаррос»
30 травня, 23:46

Новини

Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)
Титулована кримська боксерка накурила орангутана вейпом (відео)
Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги
Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги
Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
127K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
73K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
20K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
15K
Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua