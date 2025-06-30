Світоліна стартувала на Вімблдоні з впевненої перемоги

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці

Елін розгромила угорку Анну Бондар

Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті Еліна зробила брейк у четвертому геймі та мала шанс завершити партію вже у восьмому, але суперниця відіграла три сетпойнти. Втім, українка все ж подала на сет у наступному геймі – 6:3.

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці – 6:1.

Вімблдон-2025. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Анна Бондар (Угорщина) – 6:3, 6:1

У другому раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між француженкою Варварою Грачовою та білорускою Александрою Соснович.

Також у першому колі турніра стартують три інші українські тенісистки.

[26] Марта Костюк (Україна, №26 WTA) – [Q] Вероніка Ер'явець (Словенія, №171 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-0

Марта Костюк п'ятий рік поспіль зіграє в основній сітці змагань. Два попередні сезони вона доходила до третього кола.

Даяна Ястремська (Україна, №42 WTA) – [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-3

Попередні три матчі між українкою та представницею США відбулися на грунті. Цього року вони грали у Мадриді.

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь в основній сітці Вімблдону. Минулого сезону вона змогла дійти до третього раунду, а її найкращий результат - четверте коло 2019 року.

Юлія Стародубцева (Україна, №67 WTA) – [WC] Франческа Джонс (Велика Британія, №125 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-1

Українка поступилася Джонс минулого сезону на грунтовому турнірі WTA 125 у Сан Луїс Потосі.

Юлія Стародубцева вдруге виступить на Вімблдоні. Минулого року українка подолала кваліфікацію і дійшла до другого кола.