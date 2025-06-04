Скандал на «Ролан Гаррос». Італійський тенісист вдарив м'яч ногою і влучив у груди арбітрині

Суддя на вишці обмежився попередженням за неспортивну поведінку, і Музетті продовжив матч

Сьома ракетка світу італійський тенісист Лоренцо Музетті опинився в центрі скандалу під час чвертьфінального матчу «Ролан Гаррос» проти американця Френсіса Тіафо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

У другому сеті, після програшу гейму, Музетті в пориві емоцій вдарив м'яч ногою і влучив у груди лінійного судді. Незважаючи на інцидент, суддя на вишці обмежився попередженням за неспортивну поведінку, і Музетті продовжив матч, здобувши в підсумку перемогу з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Після матчу Музетті прокоментував інцидент: «Чесно кажучи, це був дуже невдалий збіг. Я трохи злякався, тому що абсолютно не хотів нікому нашкодити. Тому я одразу підійшов до лінійного судді та вибачився. Думаю, попередження було справедливим, і, ймовірно, суддя побачив, що не було наміру, тому дозволив мені продовжити гру».

Суперник італійця Френсіс Тіафо також відповів на запитання про цю ситуацію: «Він зробив це, і нічого не сталося. Я вважаю це комічним. Очевидно, що це не послідовно».

Інцидент викликав хвилю обговорень у тенісному світі, особливо у світлі аналогічного випадку з Новаком Джоковичем на US Open 2020 року, коли сербський тенісист був дискваліфікований за влучання м'ячем у лінійного суддю. Експерти зазначають, що у випадку з Музетті суддя, ймовірно, врахував відсутність наміру і серйозних наслідків для потерпілого.

Лоренцо Музетті в півфіналі Відкритого чемпіонату Франції зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції, поступившись у чвертьфіналі п’ятій ракетці світу Ізі Швьонтек.

Польська тенісистка, яка захищає титул чемпіонки турніру вже третій рік поспіль, здобула перемогу з рахунком 6:1, 7:5.

У першому сеті Еліна зуміла виграти лише один гейм. Після обміну геймами на старті, Швьонтек забрала п’ять поспіль, двічі зробивши брейк на подачі українки – 6:1.

У другій партії Світоліна першою зробила брейк у четвертому геймі, однак полька одразу ж відігралася. Наприкінці поєдинку Іга знову зробила брейк і завершила матч на свою користь.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини. Світоліна не виконала жодного ейсу, поступилась за віннерсами (12 проти 23), однак припустилася меншої кількості невимушених помилок (28 проти 29).

Це був п’ятий чвертьфінал «Ролан Гарросу» у кар’єрі Світоліної, однак жодного разу їй не вдалось пройти далі. Попередні виходи припадали на 2015, 2017, 2020 та 2023 роки.