Даяна Ястремська поступилася у фіналі турніру в Ноттінгемі

Завдяки успішному виступу у Ноттінгемі Даяна піднялася на 42 місце у рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася у фіналі трав'яного турніру серії WTA 250 у Ноттінгемі, програвши американці Маккартні Кесслер у двох сетах – 4:6, 5:7. Про це повідомляє «Главком».

Цей фінал став першим у кар'єрі Ястремської на трав'яному покритті, завдяки чому вона стала першою українською тенісисткою, яка зіграла вирішальні матчі турнірів WTA на всіх типах покриття.

У вирішальному поєдинку суперницею Даяни стала 42-га ракетка світу Маккартні Кесслер, для якої це був вже третій фінал WTA 250 у 2025 році. До цього тенісистки зустрічалися двічі, обмінявшись перемогами на харді у 2023 та 2025 роках.

Перший сет проходив із паузами через дощ, і саме Кесслер краще адаптувалася до умов, вийшовши вперед 5:2. Ястремська зуміла скоротити відставання, але сет лишився за американкою – 4:6.

У другому сеті Кесслер першою зробила брейк і повела 4:3. За рахунку 3:5 Ястремська відіграла п’ять матчболів, а згодом зрівняла рахунок – 5:5. Проте два останні гейми залишилися за американкою, яка таким чином оформила свою третю перемогу на турнірах WTA.

Даяна провела на корті 1 годину 44 хвилини, виконала чотири ейси, врятувала 11 брейкпойнтів і показала 67% влучання першої подачі.

WTA 250. Ноттінгем. Фінал

Маккартні Кесслер (США) – Даяна Ястремська (Україна) – 2:0 (6:4, 7:5)

Цей фінал став для Ястремської сьомим у кар'єрі та другим у сезоні-2025. Три з них вона виграла, у чотирьох – зазнала поразок. Завдяки успішному виступу у Ноттінгемі Даяна піднялася на 42 місце у рейтингу WTA.

Нагадаємо, у 1/4 фіналу у двох сетах Даяна Ястремська здолала канадку Лейлу Фернандес.