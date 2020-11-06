Визначився телеканал-транслятор Кубка світу з біатлону. Календар сезону-2020/2021

Наразі для глядачів уживу планують відкрити лише один етап

«Суспільне-медіа» буде транслювати всі гонки кубка і чемпіонату світу сезону-2020/2021.

Як відомо, попередній сезон Кубка світу з біатлону було завершено достроково, без глядачів на останніх двох етапах через коронавірус. Новий сезон теж розпочнеться в епоху пандемії коронавірусу: більшість стартів відбудеться без глядачів, біатлоністи будуть дотримуватися обмежень.

Щоб зменшити ризик захворювання, IBU підкоригувала календар Кубка світу-2020/2021 з біатлону: кількість гонок залишається незмінною, але проведені вони будуть в меншій кількості місць для зменшення переїздів.

Календар Кубка світу-2020/2021 з біатлону: розклад усіх гонок

Етап №1. Контіолахті, Фінляндія

Субота, 28 листопада, 12:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

Субота, 28 листопада, 15:20. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

Неділя, 29 листопада, 11:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Неділя, 29 листопада, 14:40. Жінки, спринт (7,5 км)

Етап №2. Контіолахті, Фінляндія

Четвер, 3 грудня, 14:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Четвер, 3 грудня, 17:30. Жінки, спринт (7,5 км)

Субота, 5 грудня, 14:20. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Субота, 5 грудня, 16:15. Жінки, естафета (4х6 км)

Неділя, 6 грудня, 13:45. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Неділя, 6 грудня, 16:15. Жінки, гонкапереслідування (10 км)

Етап №3. Гохфільцен, Австрія

П'ятниця, 11 грудня, 12:30. Жінки, спринт (7,5 км)

П'ятниця, 11 грудня, 15:20. Чоловіки, спринт (10 км)

Субота, 12 грудня, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км)

Субота, 12 грудня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Неділя, 13 грудня, 12:45. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Неділя, 13 грудня, 15:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Етап №4. Гохфільцен, Австрія

Четвер, 17 грудня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км)

П'ятниця, 18 грудня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км)

Субота, 19 грудня, 14:00. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Субота, 19 грудня, 16:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Неділя, 20 грудня, 13:00. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Неділя, 20 грудня, 15:25. Жінки, мас-старт (12,5 км)

У грудні етапи Кубка світу будуть єдиними стартами – Кубок IBU розпочнеться в січні 2021 року, юніорський Кубок світу в цьому сезоні скасовано взагалі.

Етап №5. Обергоф, Німеччина

Четвер, 7 січня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км)

П'ятниця, 8 січня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км)

Субота, 9 січня, 13:45. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Субота, 9 січня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Неділя, 10 січня, 12:30. Змішана естафета

Неділя, 10 січня, 15:40. Одиночна змішана естафета

Етап №6. Обергоф, Німеччина

Середа, 13 січня, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Четвер, 14 січня, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км)

П'ятниця, 15 січня, 15:30. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Субота, 16 січня, 15:45. Жінки, естафета (4х6 км)

Неділя, 17 січня, 13:30. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Неділя, 17 січня, 16:00. Жінки, мас-старт (12,5 км)

Етап №7. Антерсельва, Італія

Четвер, 21 січня, 15:15. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

П'ятниця, 22 січня, 14:15. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

Субота, 23 січня, 14:10. Жінки, мас-старт (12,5 км)

Субота, 23 січня, 16:05. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Неділя, 24 січня, 13:00. Жінки, естафета (4х6 км)

Неділя, 24 січня, 15:45. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Чемпіонату світу. Поклюка, Словенія

Середа, 10 лютого, 16:00. Змішана естафета

П'ятниця, 12 лютого, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Субота, 13 лютого, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км)

Неділя, 14 лютого, 14:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Неділя, 14 лютого, 16:30. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Вівторок, 16 лютого, 13:05. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

Середа, 17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

Четвер, 18 лютого, 16:15. Одиночна змішана естафета

Субота, 20 лютого, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км)

Субота,. 20 лютого, 16:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Неділя, 21 лютого, 13:30. Жінки, мас-старт (12,5 км)

Неділя, 21 лютого, 15:15. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Етап №8. Пекін, Китай (локація ще не підтверджена)

П'ятниця, 26 лютого, 10:15. Жінки, естафета (4х6 км)

Субота, 27 лютого, 10:15. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Неділя, 28 лютого, 07:35. Жінки, спринт (7,5 км)

Неділя, 28 лютого, 10:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Понеділок, 1 березня, 10:15. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Понеділок, 1 березня, 12:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Етап №9 Кубка світу. Нове-Место, Чехія (локація ще не підтверджена)

Четвер, 11 березня, 18:30. Чоловіки, спринт (10 км)

П'ятниця, 12 березня, 18:30. Жінки, спринт (7,5 км)

Субота, 13 березня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Субота, 13 березня, 18:15. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Неділя, 14 березня, 11:25. Змішана естафета

Неділя, 14 березня, 14:45. Одиночна змішана естафета

Етап №10. Голменколлен, Норвегія (локація ще не підтверджена)

Четвер, 18 березня, 16:30. Жінки, спринт (7,5 км)

П'ятниця, 19 березня, 16:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Субота, 20 березня, 13:15. Жінки, переслідування (10 км)

Субота, 20 березня, 16:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Неділя, 21 березня, 14:00. Жінки, мас-старт (12,5 км)

Неділя, 21 березня, 16:30. Чоловіки, мас-старт (15 км)

«Суспільне» покаже усі етапи Кубка світу та чемпіонат світу наживо. Коментуватимуть гонки журналісти Сергій Ружицький та Олексій Мандзій.

Старти в Контіолахті відбудуться з глядачами, усі інші етапи до чемпіонату світу – за порожніх трибун.