Став відомий календар нового сезону чемпіонату України з футболу

Заключний 30 тур УПЛ має відбутися 29 травня 2026 року.

Відбулося формування календаря матчів Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26 за допомоги електронної Системи УПЛ. Про це повідомляє «Главком».

Базова дата 1-го туру – 2 серпня. У 2025 році заплановано 16 турів (базова дата 16-го – 13 грудня).

Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата – 21 лютого). Заключний 30-й тур має відбутися 29 травня 2026 року.

1-й тур

«Рух» – «Полтава»

«Карпати» – «Полісся»

«Металіст 1925» – «Оболонь»

«Верес» – «Динамо»

«Зоря» – ЛНЗ

«Кудрівка» – «Олександрія»

«Колос» – «Кривбас»

«Епіцентр» – «Шахтар»

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

«Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)

«Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)

«ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)

«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.