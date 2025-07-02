Став відомий календар нового сезону чемпіонату України з футболу
Заключний 30 тур УПЛ має відбутися 29 травня 2026 року.
Відбулося формування календаря матчів Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26 за допомоги електронної Системи УПЛ. Про це повідомляє «Главком».
Базова дата 1-го туру – 2 серпня. У 2025 році заплановано 16 турів (базова дата 16-го – 13 грудня).
Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата – 21 лютого). Заключний 30-й тур має відбутися 29 травня 2026 року.
1-й тур
- «Рух» – «Полтава»
- «Карпати» – «Полісся»
- «Металіст 1925» – «Оболонь»
- «Верес» – «Динамо»
- «Зоря» – ЛНЗ
- «Кудрівка» – «Олександрія»
- «Колос» – «Кривбас»
- «Епіцентр» – «Шахтар»
Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.
1/4 фіналу клубного чемпіонату світу
- «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
- «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
- «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
- «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».
Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.