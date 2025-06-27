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Жіноча збірна України з футболу провела товариську гру проти Польщі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з футболу провела товариську гру проти Польщі
На початку червня жіноча збірна України виграла свою групу в Лізі націй

Україна зазнала розгромної поразки

Сьогодні, 27 червня, в містечку Мелець жіноча збірна України проводила товариський поєдинок із командою Польщі.

На початку червня жіноча збірна України виграла свою групу в Лізі націй і вперше в історії здобула путівку до Ліги А. Натомість збірна Польщі готується до свого дебютного виступу на Євро, яке проходитиме з 2-го до 27 липня у Швейцарії. До речі, біло-червоні залишаються непереможеними з липня минулого року.

Команди розпочали гру без розвідки. Уже на перших хвилинах українки провели гостру флангову атаку: Івкова пробивала головою із центральної зони, але голкіпер витягнула м’яч з-під поперечини.

Поступово ініціативу перехопили господарки поля, які створили чимало нагод зі стандартів. На 18-й хвилині після гострої передачі Камчик Єдлінська вийшла віч-на-віч із Бондарчук і реалізувала момент – 1:0.

На 26-й хвилині Єдлінська була близька до дубля, але її удар у дальній кут прийняла на себе стійка. Українки також мали свої моменти, однак удари Козлової та Івкової виявилися неточними. Мінімальна перевага господарок збереглася до перерви.

На 64-й хвилині польки подвоїли перевагу: Томасяк скористалася помилками в захисті, першою опинилася на підбиранні й завдала удару по воротах. Після невеликого рикошету м’яч опинився в сітці вдруге – 2:0. У компенсований час господарки забили ще двічі: гравчині, які вийшли на заміну, Адамек та Кокош, встановили підсумковий рахунок – 4:0.

Товариський матч

Польща – Україна – 4:0 (1:0)

Голи: Єдлінська (18), Томасяк (64), Адамек (90+4), Кокош (90+6).

Нагадаємо, груповий етап клубного чемпіонату світу-2025 завершився, і стали відомі всі 16 команд, що продовжать боротьбу в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

  • 28 червня, 19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • 28 червня, 23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
  • 29 червня, 19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
  • 29 червня, 23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
  • 30 червня, 22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
  • 1 липня, 04:00 – «Манчестер Сіті» (Англія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • 1 липня, 22:00 – «Реал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)
  • 2 липня, 04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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