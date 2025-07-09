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Жіноча збірна України з баскетболу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи U-18

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з баскетболу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи U-18
Заключну гру на груповому раунді українська збірна зіграє проти Ісландії

Україна поступилась господаркам турніру збірній Литви

Жіноча збірна України зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи U-18 (Дивізіон В). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Юнацька команда в Вільнюсі поступилась господаркам турніру збірній Литви – 46:75.

Литва виграла всі окремо взяті чверті та, контролюючи гру на дистанції, довела її до перемоги. Збірна України виграла підбирання під чужим щитом (17-8), але мала низький відсоток реалізації кидків з гри (17.7% триочкових, 29.4% двоочкових) та припустилася 31 втрати, що не дозволило нашій команді претендувати в цьому матчі на перемогу.

Заключну гру на груповому раунді українська збірна зіграє проти Ісландії у середу, 9 липня, о 13:00. Перемога над Ісландією з будь-яким рахунком гарантуватиме нашій команді вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи з другого місця в групі. 

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Група С

Литва – Україна 75:46 (18:11, 14:13, 19:6. 24:16)

Україна: Куценко 10 + 3 передачі – 6 втрат, Тупало 5 + 6 підбирань, Іщук 5, Анісімова 4, Петришак 0 – старт, Шевченко 8, Лесько 7, Джун 3, Солов’ян 2 + 6 підбирань, Жданова 2, Левонтюк 0, Коновалова 0

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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