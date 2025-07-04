Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу U-18 на чемпіонат Європи
Континентальна першість для жіночих збірних U-18 в Дивізіоні В пройде у литовських Вільнюсі та Алітусі з 4 по 13 липня
Сьогодні, 4 липня, жіноча збірна України U-18 провела свій перший матч на Євробаскеті-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Континентальна першість для жіночих збірних U-18 в Дивізіоні В пройде у литовських Вільнюсі та Алітусі з 4 по 13 липня.
Тренерський штаб на чолі з Інною Кочубей визначився з остаточною заявкою на турнір, куди увійшло 12 гравчинь.
Заявка збірної України U-18 на жіночий Євробаскет-2025
- Дзюнь Анна. Перший тренер – Дубас Марія
- Солов’ян Марія. Перший тренер – Дубас Марія
- Жданова Ніка. Перший тренер – Людмила Коваленко
- Куценко Валерія. Перший тренер – Сергій Земба
- Петришак Вікторія. Перший тренер – Ольга Ковалик
- Тупало Поліна. Перший тренер – Скрипник Руслан
- Анісімова Вікторія. Перший тренер – Краснікова Ольга
- Іщук Дарʼя. Перший тренер – Лідія Канцлер
- Левонтюк Вікторія. Перший тренер – Руслана Спєшилова
- Шевченко Валерія. Перший тренер – Малишевська Єва
- Лесько Дарина. Перший тренер – Сергій Казанчук
- Коновалова Тетяна. Перший тренер – Анатолій Ніщіменко
Були на зборах, але не потрапили до фінальної заявки на турнір Анна Сластьон, Іванна Пікуш та Анжеліка Костів.
Капітан команди Поліна Тупало та Валерія Куценко в минулому році вже грали на чемпіонаті Європи U-18.
Ніка Жданова, Вікторія Петришак, Вікторія Анісімова, Дарʼя Іщук, Вікторія Левонтюк, Дарина Лесько та Тетяна Коновалова 2008 року народження, а отже матимуть право зіграти за цю збірну ще й на наступному чемпіонаті Європи U-18.
На груповому етапі наша збірна зіграє проти Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії, Косово та Азербайджану. До плей-оф вийдуть дві кращі команди з групи, а три кращі збірні чемпіонату Європи вийдуть у Дивізіон А.
Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.
До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».