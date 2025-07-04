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Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу U-18 на чемпіонат Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу U-18 на чемпіонат Європи
На груповому етапі наша збірна зіграє проти Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії, Косово та Азербайджану

Континентальна першість для жіночих збірних U-18 в Дивізіоні В пройде у литовських Вільнюсі та Алітусі з 4 по 13 липня

Сьогодні, 4 липня, жіноча збірна України U-18 провела свій перший матч на Євробаскеті-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Континентальна першість для жіночих збірних U-18 в Дивізіоні В пройде у литовських Вільнюсі та Алітусі з 4 по 13 липня.

Тренерський штаб на чолі з Інною Кочубей визначився з остаточною заявкою на турнір, куди увійшло 12 гравчинь.

Заявка збірної України U-18 на жіночий Євробаскет-2025

  • Дзюнь Анна. Перший тренер – Дубас Марія
  • Солов’ян Марія. Перший тренер – Дубас Марія
  • Жданова Ніка. Перший тренер – Людмила Коваленко
  • Куценко Валерія. Перший тренер – Сергій Земба
  • Петришак Вікторія. Перший тренер – Ольга Ковалик
  • Тупало Поліна. Перший тренер – Скрипник Руслан
  • Анісімова Вікторія. Перший тренер – Краснікова Ольга
  • Іщук Дарʼя. Перший тренер – Лідія Канцлер
  • Левонтюк Вікторія. Перший тренер – Руслана Спєшилова
  • Шевченко Валерія. Перший тренер – Малишевська Єва
  • Лесько Дарина. Перший тренер –  Сергій Казанчук
  • Коновалова Тетяна. Перший тренер – Анатолій Ніщіменко

Були на зборах, але не потрапили до фінальної заявки на турнір Анна Сластьон, Іванна Пікуш та Анжеліка Костів.

Капітан команди Поліна Тупало та Валерія Куценко в минулому році вже грали на чемпіонаті Європи U-18.

Ніка Жданова, Вікторія Петришак, Вікторія Анісімова, Дарʼя Іщук, Вікторія Левонтюк, Дарина Лесько та Тетяна Коновалова 2008 року народження, а отже матимуть право зіграти за цю збірну ще й на наступному чемпіонаті Європи U-18.

На груповому етапі наша збірна зіграє проти Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії, Косово та Азербайджану. До плей-оф вийдуть дві кращі команди з групи, а три кращі збірні чемпіонату Європи вийдуть у Дивізіон А.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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