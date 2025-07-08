Українки потрапили до переліку найкращих баскетболісток чемпіонату Європи U-18

Лідеркою команди на старті турніру стала форвард Поліна Тупало

Жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша юнацька команда на турнірі в Вільнюсі, Литва здолала Косово (62:51), Азербайджан (78:65) та Боснію і Герцеговину (81:76).

Лідеркою команди на старті турніру стала форвард Поліна Тупало. В матчі проти боснійської збірної українка набрала 30 очок, продемонструвавши наразі другий кращий показник результативості на турнірі.

Тупало ділить четверте місце чемпіонату за середньою результативністю, набравши в трьох перших матчах турніру 23.1 очка при 41% реалізації триочкових атак.

Поліна також посідає пʼяте місце за підбираннями, збираючи в середньому 10.3 підбирання за гру. Українка після трьох зіграних матчів утримує третє місце в рейтингу найефективніших баскетболісток турніру, середній рейтинг ефективності Тупало становить 22.0 бали (РЕ).

Також відзначимо Валерію Куценко, у якої 5.7 передачі в середньому за гру – це третій кращий показник на турнірі. Вікторія Петришак – четверта за перехопленнями, в українки 4.7 перехоплення в трьох стартових матчах турніру.

Наступну гру на турнірі наша юнацька збірна зіграє у вівторок, 8 липня, о 18:00 проти господарок турніру збірної Литви. Заключний матч групового раунду проти Ісландії відбудеться в середу, 9 липня, о 13:00.

Нагадаємо, по дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди групи С зіграють в 1/4 фіналу з командами групи D).

3-4 місця груп визначатимуть володарів 9-16 підсумкових місць в плейоф (команди групи С також в першому раунді зіграють з командами групи D), а пʼяті місця та шоста команда групи С визначать підсумкові місця з 17 по 21.

До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Як повідомлялося, жіноча збірна України U-18 переможно розпочала свій виступ на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який стартував в Литві. Підопічні Інни Кочубей в стартовому матчі переграли Косово 62:51.