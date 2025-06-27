Шульга був обраний «Бостон Селтікс» на драфті НБА

Шульга переїхав до США у 2020 році й грав на студентському рівні

Максим став десятим українцем в історії, якого обрали на драфті НБА

23-річний український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м номером у другому раунді драфту НБА-2025 командою «Орландо Меджик», після чого права на нього було обміняно до «Бостон Селтікс». Про це повідомляє «Главком».

Як інформує аналітик ESPN Джонатан Гівоні, Шульга підпише з «Селтікс» двосторонній контракт, який дозволить йому поєднувати виступи в основному складі клубу НБА та в його фарм-команді в G-лізі.

Шульга переїхав до США у 2020 році й грав на студентському рівні. Останні два сезони він провів у складі Virginia Commonwealth Rams (Університет Співдружності Вірджинії), де у сезоні 2024/25 продемонстрував найкращі статистичні показники в кар'єрі:

15 очок у середньому за гру

5.9 підбирань

38.7% влучань з-за дуги

Максим став десятим українцем в історії, якого обрали на драфті НБА. До цього останнім був Святослав Михайлюк, якого у 2018 році підписали «Лос-Анджелес Лейкерс».

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».