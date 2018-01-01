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    Став відомий склад жіночої збірної України на етапі Кубку світу в Обергофі

    Етап Кубку світу в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня
    У четвер, 4 січня, жіночим спринтом в німецькому Обергофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. Поки там спостерігаються зміни погодних умов - дощ, град, сніг і вітер були під час жіночої тренування. У жіночих змаганнях візьмуть участь Юлія Джима, Віта і Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина та Юлія
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    Етап Кубку світу в Обергофі
    Етап Кубку світу в Обергофі

    Етап Кубку світу в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня

    У четвер, 4 січня, жіночим спринтом в німецькому Обергофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону.

    Поки там спостерігаються зміни погодних умов - дощ, град, сніг і вітер були під час жіночої тренування.

    У жіночих змаганнях візьмуть участь Юлія Джима, Віта і Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Етап Кубку світу в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня.

    Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на етап у Обергофі.

    біатлон Кубок світу
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