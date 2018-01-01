Став відомий склад жіночої збірної України на етапі Кубку світу в Обергофі
- Сьогодні, 20:01
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Етап Кубку світу в Обергофі
Етап Кубку світу в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня
У четвер, 4 січня, жіночим спринтом в німецькому Обергофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону.
Поки там спостерігаються зміни погодних умов - дощ, град, сніг і вітер були під час жіночої тренування.
У жіночих змаганнях візьмуть участь Юлія Джима, Віта і Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
Етап Кубку світу в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня.
Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на етап у Обергофі.