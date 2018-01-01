Підручний та Прима виступлять в Обергофі, Семенов - пропустить через хворобу

Етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад чоловічої збірної на етап Кубка світу в Обергофі. Основа чоловічої збірної України з прицілом на Олімпіаду в Пхьончхані пропустила етап Кубка світу в Ансі. В Обергофі лідери збірної, за винятком хворіючого Семенова, повертаються на Кубок світу. «Про підготовку чоловічої



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Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад чоловічої збірної на етап Кубка світу в Обергофі.

Основа чоловічої збірної України з прицілом на Олімпіаду в Пхьончхані пропустила етап Кубка світу в Ансі. В Обергофі лідери збірної, за винятком хворіючого Семенова, повертаються на Кубок світу.

«Про підготовку чоловічої команди до Олімпійських ігор можу сказати, що виконуємо програму так, як і планували. Пропускали Кубок світу у Франції, готувалися в цей час в Обертілласі», - сказав він.

«Всі хлопці в хорошій формі, вирішуємо тільки проблеми Семенова, у нього проблеми зі здоров'ям, на Кубку світу на початку року не виступатиме. Будемо дивитися, як проходить його відновлення», - наводить слова Санітри UA: Біатлон.

За словами Санітри, на найближчому етапі Кубка світу Україну представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко і Артем Тищенко.