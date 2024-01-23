Стрийська міськрада виділяє додаткові кошти для приватного футбольного клубу
Загалом за останні чотири роки Стрийська міськрада виділила на фінансування приватного футбольного клубу майже 15,4 млн грн
Стрийська міськрада збільшила фінансування футбольного клубу «Скала 1911», президентом якого є мер Стрия Олег Канівець, до 6,2 млн грн на 2024 рік – це на 830 тис. грн більше, ніж у минулому році. Про це повідомило видання NGL.media із посиланням на архів рішень Стрийської міської ради.
Фінансування приватного ФК «Скала 1911» у розмірі 6,2 млн грн вказане окремим рядком у бюджеті Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік. Отримувати стабільне фінансування з міського бюджету «Скала 1911» стала незабаром після перемоги на виборах Олега Канівеця у 2020 році.
Тоді заступник мера Стрия Микола Дмитришин заявив, що твердження про бюджетне фінансування приватного футбольного клубу є помилковим, бо гроші отримує не клуб, а однойменна громадська організація. Як зазначає видання NGL, засновниками громадської організації «ФК Скала 1911» є сам Микола Дмитришин і син мера міста Тарас Канівець. У 2023 році було створене ТОВ «ФК Скала 1911», засновниками якого стали ГО «ФК Скала 1911» і місцевий підприємець Роман Рибчинський.
Відомо, що донедавна обома організаціями – і ТОВ, і ГО – керував депутат Стрийської міськради Володимир Бурій. У грудні минулого року на посаді директора ГО «ФК Скала 1911» його змінив Володимир Брич, а Бурій залишився керівником ТОВ «ФК Скала 1911».
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