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Стрийська міськрада виділяє додаткові кошти для приватного футбольного клубу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стрийська міськрада виділяє додаткові кошти для приватного футбольного клубу
Міський голова Стрия Олег Канівець у кепці ФК «Скала 1911»
фото з відкритих джерел

Загалом за останні чотири роки Стрийська міськрада виділила на фінансування приватного футбольного клубу майже 15,4 млн грн

Стрийська міськрада збільшила фінансування футбольного клубу «Скала 1911», президентом якого є мер Стрия Олег Канівець, до 6,2 млн грн на 2024 рік – це на 830 тис. грн більше, ніж у минулому році. Про це повідомило видання NGL.media із посиланням на архів рішень Стрийської міської ради.

Фінансування приватного ФК «Скала 1911» у розмірі 6,2 млн грн вказане окремим рядком у бюджеті Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік. Отримувати стабільне фінансування з міського бюджету «Скала 1911» стала незабаром після перемоги на виборах Олега Канівеця у 2020 році.

Тоді заступник мера Стрия Микола Дмитришин заявив, що твердження про бюджетне фінансування приватного футбольного клубу є помилковим, бо гроші отримує не клуб, а однойменна громадська організація. Як зазначає видання NGL, засновниками громадської організації «ФК Скала 1911» є сам Микола Дмитришин і син мера міста Тарас Канівець. У 2023 році було створене ТОВ «ФК Скала 1911», засновниками якого стали ГО «ФК Скала 1911» і місцевий підприємець Роман Рибчинський.

Відомо, що донедавна обома організаціями – і ТОВ, і ГО – керував депутат Стрийської міськради Володимир Бурій. У грудні минулого року на посаді директора ГО «ФК Скала 1911» його змінив Володимир Брич, а Бурій залишився керівником ТОВ «ФК Скала 1911».

Раніше Довбик і Циганков чотирма голами принесли «Жироні» розгромну перемогу.

Стало відомо, що Андрія Шевченка визнано найкращим гравцем італійської Серії А 2000-х років

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Теги: міськрада депутат гроші фінансування НОВИНИ ФУТБОЛУ

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