Андрія Шевченка визнано найкращим гравцем італійської Серії А 2000-х років

Шевченко у складі «Мілана» вигравав Лігу чемпіонів та двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А

У 2004 році Шевченку було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі

Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко був визнаний виданням FourFourTwo найкращим гравцем італійської Серії А 2000-х років.

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Також до трійки найкращих потрапили бразилець Кака та італієць Джанлуїджі Буффон.

Топ-10 найкращих гравців Серії А в 2000-х роках:

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Андрій Шевченко («Мілан») Кака («Мілан») Джанлуїджі Буффон («Парма», «Ювентус») Андреа Пірло («Брешія», «Інтер», «Мілан») Фабіо Каннаваро («Парма», «Інтер», «Ювентус») Алессандро Дель П’єро («Ювентус») Паоло Мальдіні («Мілан») Алессандро Неста («Лаціо», «Мілан») Франческо Тотті («Рома») Павел Недвед («Лаціо», «Ювентус»).

Варто зазначити, що Шевченко у складі «Мілана» вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А, а також здобував титул чемпіона Італії. Загалом українець провів за міланський клуб 322 матчі, в яких забив 175 голів та віддав 46 асистів.

Нагадаємо, що Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.

У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.