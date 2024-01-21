Андрія Шевченка визнано найкращим гравцем італійської Серії А 2000-х років
У 2004 році Шевченку було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі
Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко був визнаний виданням FourFourTwo найкращим гравцем італійської Серії А 2000-х років.
Також до трійки найкращих потрапили бразилець Кака та італієць Джанлуїджі Буффон.
Топ-10 найкращих гравців Серії А в 2000-х роках:
- Андрій Шевченко («Мілан»)
- Кака («Мілан»)
- Джанлуїджі Буффон («Парма», «Ювентус»)
- Андреа Пірло («Брешія», «Інтер», «Мілан»)
- Фабіо Каннаваро («Парма», «Інтер», «Ювентус»)
- Алессандро Дель П’єро («Ювентус»)
- Паоло Мальдіні («Мілан»)
- Алессандро Неста («Лаціо», «Мілан»)
- Франческо Тотті («Рома»)
- Павел Недвед («Лаціо», «Ювентус»).
Варто зазначити, що Шевченко у складі «Мілана» вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А, а також здобував титул чемпіона Італії. Загалом українець провів за міланський клуб 322 матчі, в яких забив 175 голів та віддав 46 асистів.
Нагадаємо, що Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.
У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.
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