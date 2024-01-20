Помічники Байдена попередили Конгрес про наслідки блокування допомоги Україні

За словами помічників президента США, Україна вичерпає певні можливості ППО і артилерії в найближчі тижні

Двопартійна група лідерів Конгресу погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки США

Ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті. Про це пише NBC News.

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За словами співрозмовників телеканалу, помічники Байдена сказали, що якщо Конгрес не надасть додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, Росія може виграти війну за лічені тижні – в кращому випадку місяці.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван і директорка Національної розвідки Авріл Хейнс попередили конгресменів, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони і артилерії в найближчі тижні.

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Салліван підкреслив, що становище України ускладнюватиметься протягом року, надавши конкретні діапазони дат, коли Україні в короткостроковій перспективі вичерпаються різні можливості.

Помічники Байдена також сказали законодавцям, що відсутність допомоги вплине не лише на Україну, але може змусити інші країни, які покладаються на США, зокрема Японію і Південну Корею, по-новому поглянути на свої союзи. За словами співрозмовників, їхній меседж полягав у тому, що перемога Росії «прогримить на весь світ» лише тому, що США не змогли впоратися.

Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки США, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти на законодавчому рівні.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

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Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.