Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»

«Ми маємо ухвалити законопроект про мобілізацію в такому вигляді, який не викликатиме протиріч у суспільстві та не поглиблюватиме вже існуючу кризу»

Пропонується вдвічі збільшити грошове забезпечення вже воюючих захисників та добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, система чітких гарантій та компенсацій для мобілізованих, а також підтримка та розвиток власних виробників озброєння. Таку концепцію презентувала Юлія Тимошенко разом з командою партії «Батьківщина».

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«Ми всі розуміємо, чому та як сильно сьогодні необхідна мобілізація. Проте вона не має проходити в тому форматі, який ми бачимо зараз, коли людей хапають на вулицях, а до війська вже готові призивати дітей, інвалідів та жінок.

Це неприпустимо, тому наша команда розробила проект справедливої мобілізації, яка докорінно змінить ситуацію.

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Перше, що ми пропонуємо, це дати вже воюючим захисникам вибір – або збільшенаня вдвічі грошового забезпечення, або відпустка на рік. Друге – ухвалити систему мотивації для добровольців, які самі прийдуть в ТЦК, забезпечивши їм мінімум півроку навчання, вдвічі більше грошове забезпечення, житло для родин, соціальний захист для дітей, гарантована медична страховка при пораненні. Третє – чітко зафіксувати категорії людей, яких не мобілізують – це жінки, молодь до 27 років, студенти, науковці, викладачі, люди з інвалідністю, багатодітні батьки. Четверте – створити інноваційний фонд інвестицій та розвитку приватних підприємств, які можуть виробляти озброєння для України – безпілотники, амуніцію, техніку, приціли тощо. Тільки так ми зможемо зупинити ганебні рейди ТЦК, які пакують у буси та відправляють на фронт всіх без розбору, та укомплектувати наше військо за принципом справедливості», – зазначила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

За словами її однопартійця Валерія Дубіля, партія «Батьківщина» вноситиме ці пункти у вигляді поправок у владний проект мобілізації та наполягатиме на їх повному врахуванні.

«Ми маємо ухвалити законопроект про мобілізацію в такому вигляді, який не викликатиме протиріч у суспільстві та не поглиблюватиме вже існуючу кризу. Зміни до правил мобілізації мають давати чіткі відповіді на найбільш болючі запитання з приводу технічного та грошового забезпечення наших захисників, термінів служби, соціального захисту військових та їхніх родин тощо. Крім того, надзвичайно важливо чітко визначити категорії українців, які не підлягають мобілізації і по здоровʼю, і по своїй цінності для розвитку держави. Маємо ухвалити перелік висококваліфікованих фахівців із різних сфер виробництва, яких важливо уберегти, оскільки їх унікальні уміння, досвід та знання – критично необхідні для подальшого розвитку держави, а заміну таким людям знайти в короткотерміновій перспективі неможливо», – зазначив Валерій Дубіль, народний депутат, керівник Київської міської організації ВО «Батьківщина».