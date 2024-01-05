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Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
«Ми всі розуміємо, чому та як сильно сьогодні необхідна мобілізація»
скріншот з відео

«Ми маємо ухвалити законопроект про мобілізацію в такому вигляді, який не викликатиме протиріч у суспільстві та не поглиблюватиме вже існуючу кризу»

Пропонується вдвічі збільшити грошове забезпечення вже воюючих захисників та добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, система чітких гарантій та компенсацій для мобілізованих, а також підтримка та розвиток власних виробників озброєння. Таку концепцію презентувала Юлія Тимошенко разом з командою партії «Батьківщина».

«Ми всі розуміємо, чому та як сильно сьогодні необхідна мобілізація. Проте вона не має проходити в тому форматі, який ми бачимо зараз, коли людей хапають на вулицях, а до війська вже готові призивати дітей, інвалідів та жінок.

Це неприпустимо, тому наша команда розробила проект справедливої мобілізації, яка докорінно змінить ситуацію.

Перше, що ми пропонуємо, це дати вже воюючим захисникам вибір – або збільшенаня вдвічі грошового забезпечення, або відпустка на рік. Друге – ухвалити систему мотивації для добровольців, які самі прийдуть в ТЦК, забезпечивши їм мінімум півроку навчання, вдвічі більше грошове забезпечення, житло для родин, соціальний захист для дітей, гарантована медична страховка при пораненні. Третє – чітко зафіксувати категорії людей, яких не мобілізують – це жінки, молодь до 27 років, студенти, науковці, викладачі, люди з інвалідністю, багатодітні батьки. Четверте – створити інноваційний фонд інвестицій та розвитку приватних підприємств, які можуть виробляти озброєння для України – безпілотники, амуніцію, техніку, приціли тощо. Тільки так ми зможемо зупинити ганебні рейди ТЦК, які пакують у буси та відправляють на фронт всіх без розбору, та укомплектувати наше військо за принципом справедливості», – зазначила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

За словами її однопартійця Валерія Дубіля, партія «Батьківщина» вноситиме ці пункти у вигляді поправок у владний проект мобілізації та наполягатиме на їх повному врахуванні.

«Ми маємо ухвалити законопроект про мобілізацію в такому вигляді, який не викликатиме протиріч у суспільстві та не поглиблюватиме вже існуючу кризу. Зміни до правил мобілізації мають давати чіткі відповіді на найбільш болючі запитання з приводу технічного та грошового забезпечення наших захисників, термінів служби, соціального захисту військових та їхніх родин тощо. Крім того, надзвичайно важливо чітко визначити категорії українців, які не підлягають мобілізації і по здоровʼю, і по своїй цінності для розвитку держави. Маємо ухвалити перелік висококваліфікованих фахівців із різних сфер виробництва, яких важливо уберегти, оскільки їх унікальні уміння, досвід та знання – критично необхідні для подальшого розвитку держави, а заміну таким людям знайти в короткотерміновій перспективі неможливо», – зазначив Валерій Дубіль, народний депутат, керівник Київської міської організації ВО «Батьківщина».

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат партії мобілізація озброєння молодь відпустка фронт

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