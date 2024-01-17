Стеження за журналістами Bihus.Info: нардепи готують запит до СБУ

«Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії»

Комітет Ради з питань свободи слова готує запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив голова цього комітету, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

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«Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв – за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими. Мовчанка Служби безпеки України, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, скоріше грає проти них», – заявив він.

Окрім цього, Юрчишин підкреслив, що варто відділяти факти ймовірного вживання наркотиків від факту шпигування за журналістами.

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«Це однозначно виноситься за рамки. Ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону», – зауважив депутат.

Відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

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Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування. «Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками», – йдеться у повідомленні журналіста.