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Стеження за журналістами Bihus.Info: нардепи готують запит до СБУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стеження за журналістами Bihus.Info: нардепи готують запит до СБУ
фото: Верховна Рада/Telegram

«Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії»

Комітет Ради з питань свободи слова готує запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив голова цього комітету, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв – за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими. Мовчанка Служби безпеки України, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, скоріше грає проти них», – заявив він.

Окрім цього, Юрчишин підкреслив, що варто відділяти факти ймовірного вживання наркотиків від факту шпигування за журналістами.

«Це однозначно виноситься за рамки. Ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону», – зауважив депутат.

Відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування. «Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками», – йдеться у повідомленні журналіста.

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Теги: СБУ журналіст Ярослав Юрчишин прослуховування наркотики депутат

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