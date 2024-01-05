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Пентагон повідомив, скільки ще має грошей для допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки ще має грошей для допомоги Україні
Наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн
фото: з відкритих джерел

Без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.

Міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

«У нас є повноваження витрачати приблизно $4,2 млрд з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси», – сказав Райдер.

За його словами, без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює. Як розповів Райдер, всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено. Наразі Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

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Теги: США Сенат США гроші війна

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