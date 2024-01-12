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Художниця Морозюк пояснила, звідки у неї взялися дві квартири в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Художниця Морозюк пояснила, звідки у неї взялися дві квартири в Києві
Як каже Морозюк, обидві квартири були куплені повністю чи частково за гроші батька ще до знайомства з Гринкевичем
фото з відкритих джерел

За словами художниці Морозюк, свою майстерню, яка коштує 4,6 млн грн, вона придбала самостійно на зароблені гроші

Художниця Соня Морозюк прокоментувала підозри слідства, що дві її київські квартири могли бути куплені на вкрадені у держави гроші сім'єю її нареченого Романа Гринкевича. За словами Морозюк, обидві квартири були куплені повністю чи частково за гроші батька ще до знайомства з Гринкевичем.

«У відповідь на звинувачення, що в мене «знайшли дві квартири». Квартири є. Але. Одну собі купив батько (продавши до цього нерухомість у Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником, це його гроші, не мої. І другу я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником. Перша квартира куплена 16 серпня 2022 року, друга – 2 червня 2022 року. З Романом Гринкевичем ми познайомилися майже через рік після цих покупок», – написала вона.

Морозюк прокоментували інформацію про дві київські квартири
Морозюк прокоментували інформацію про дві київські квартири
фото: скріншот
Морозюк показала договори купівлі-продажу двох квартир у Києві
Морозюк показала договори купівлі-продажу двох квартир у Києві
фото: скріншот

Також Морозюк прокоментувала новини у ЗМІ, що вона купила майстерню у Києві за $250 тис. За словами Морозюк, приміщення коштує 4,6 млн грн ($121,5 тис.) і ці гроші вона заробила сама. 

«Щодо нежитлової нерухомості під майстерню. її ціна склала 4,6 млн грн. Це приблизно один мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці, і банк перевіряє джерело походження коштів. Нагадаю, що я вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше», – написала Морозюк.

Морозюк прокоментувала новини у ЗМІ, що вона купила майстерню у Києві за $250 тис.
Морозюк прокоментувала новини у ЗМІ, що вона купила майстерню у Києві за $250 тис.
фото: скріншот

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів віднайшло майно львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Під час розслідування вперше офіційно з'явилося ім'я художниці Соні Морозюк, яка є нареченою сина бізнесмена – Романа. Квартири дівчини могли бути придбані за корупційні кошти.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. Печерський райсуд Києва обрав львівському бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина – Романа Гринкевича. Він є нареченим Соні Морозюк. Журналісти підозрюють, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у кар'єру художниці та подарунки. Однак, сама дівчина все заперечує. За словами Морозюк, вона давно займається малюванням та досягла всього власними силами.

До слова, сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал. Син львівського бізнесмена стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства. Родина Гринкевичів вважає, що скандал замовили.

Читайте також: Корупційний скандал довкола Гринкевичів: VIP-вагон, «Вечірній квартал» та коментар Морозюк
Теги: війна Київ квартира житло художник гроші

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