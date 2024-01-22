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Довбик і Циганков чотирма голами принесли «Жироні» розгромну перемогу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Довбик і Циганков чотирма голами принесли «Жироні» розгромну перемогу
Довбик та Циганков забили чотири м'ячі та розгромили «Севілью» у чемпіонаті Іспанії
фото з відкритих джерел

Український футболіст Артем Довбик забив три голи за декілька хвилин у Чемпіонаті Іспанії

Чотири голи від Артема Довбика та Віктора Циганкова принесли «Жироні» вражаючу перемогу у матчі проти «Севільї» у 21-му турі Ла Ліги. Про це повідомляє «СуспільнеСпорт».

У цьому поєдинку обидва українських гравців вийшли на поле у стартовому складі «Жирони». Довбик та Циганков вперше за місяць потрапили разом до старту каталонців.

Поєдинок проти «Севільї» Довбик проводив на тлі безгольової серії. Напередодні 21-го туру Ла Ліги Артем востаннє забивав у грудні, коли допоміг команді зіграти внічию з «Бетісом» (1:1). Натомість Циганков не забивав з кінця листопада 2023-го.

На десятій хвилині Ісаак Ромеро, нападник «Севільї» вивів свою команду вперед. Через три хвилини Артем Довбик вирівняв рахунок, перемігши суперників у повітрі під час боротьби. Ще через дві хвилини Довбик вивів «Жирону» вперед, а на 19-й хвилині український форвард, вперше у своїй кар'єрі за каталонський клуб, оформив хет-трик.

На початку другого тайму Віктор Циганков забив четвертий гол «Жирони» у цьому матчі.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Вдалий перший тайм дозволив Довбику наздогнати хавбека мадридського «Реала» Джуда Беллінгема на чолі списку голеадорів Ла Ліги. Тепер в обох виконавців по 14 м'ячів. Українець додав до них ще 5 результативних передач.

Після перемоги над «Севільєю» команда Довбика та Циганкова набрала 52 очки у Ла Лізі та повернулася на перше місце у турнірній таблиці. «Жирона» на один бал випереджає «Реал», але мадридці мають один матч у запасі.

Теги: навколофутбол Артем Довбик Віктор Циганков

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