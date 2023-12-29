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Мирослав Гай Блогер

Мобілізувати депутатів? Чому це не вирішить проблему

glavcom.ua
Люди в армії потрібні, але підхід має бути не інфантильний і не популістський
фото з відкритих джерел

Багато колишніх депутатів та чиновників давно пішли на фронт

Мене хвилює активна інфантильність українців.

Петиція до президента про присвоєння звання Героя України полеглому воїну може тижнями не набирати потрібних голосів, а петиція про мобілізацію депутатів збирає більше ніж треба за лічені дні.

Що з нами не так?

З одного боку це певний лакмус недовіри такій інституції, як Верховна Рада, але з іншого боку, це ж більшість українців їх і обрали, цих депутатів.

І це не вирішення проблеми Війни – мобілізувати депутатів.

До речі, багато колишніх депутатів та чиновників, які пішли на фронт, я знаю особисто. У деяких пішли діти. Це і Тетяна Чорновол, Юрій Луценко, Ігор Луценко, син Миколи Княжицького та багато хто ще. Але це все не розв'язання проблеми.

Країна потребує захисту і одними мобілізованими депутатами це питання не вирішити.

В закон про мобілізацію внесли пункт про бронь народних депутатів, але не продумали бронь для працівників критичної інфраструктури, мобільного зв'язку, пошти, працівників ВПК, працівників лікарняних закладів та всіх тих хто має високу кваліфікацію та дійсно потрібен для збереження країни.

От це проблема. Бо забери з ВПК чи зв'язку людей – може статись колапс. Який нанесе втрати більші, ніж росіяни.

Такі речі потрібно продумувати, відпрацьовувати в законі та нормативних актах.

Бо люди в армії потрібні, але підхід має бути не інфантильний і не популістський.

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Теги: Верховна Рада депутат армія фронт

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Мирослав Гай

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