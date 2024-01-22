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Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад
Кошти спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку
фото: Facebook/Генштаб

657 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету

Міністерство оборони України отримало від уряду додаткові 657 млн грн для забезпечення термінових потреб бойових бригад. Про це повідомила пресслужба відомства.

Із загальної суми 10,7 млн грн отримала Держспецслужба транспорту України, ще 10,7 млн грн отримало Головне управління розвідки МО України. 

Виділені гроші спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних і комплектувальних частин до неї.

Зазначену суму виділили з резервного фонду держбюджету. Це спричинено змінами в адмініструванні «військового ПДФО» у 2024 році. Тепер 10% від частини «військового ПДФО», яке зараховується в державний бюджет, автоматично повертатимуться військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. 

Так, новий механізм запрацює з початку лютого, після сплати ПДФО за січень.

«Для закриття «фінансового розриву» уряд виділив із резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони в січні. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням», – прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Кожна з бригад самостійно формуватиме свої потреби. У пріоритеті – військові частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зазначають у відомстві. Наразі бригади повинні сформувати перелік потреб і надати його Міноборони.

Нагадаємо, Бельгія цьогоріч році виділить 611 млн євро військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.

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Теги: війна уряд Міноборони ЗСУ озброєння

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