Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад

Кошти спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку

657 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету

Міністерство оборони України отримало від уряду додаткові 657 млн грн для забезпечення термінових потреб бойових бригад. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Із загальної суми 10,7 млн грн отримала Держспецслужба транспорту України, ще 10,7 млн грн отримало Головне управління розвідки МО України.

Виділені гроші спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних і комплектувальних частин до неї.

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Зазначену суму виділили з резервного фонду держбюджету. Це спричинено змінами в адмініструванні «військового ПДФО» у 2024 році. Тепер 10% від частини «військового ПДФО», яке зараховується в державний бюджет, автоматично повертатимуться військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку.

Так, новий механізм запрацює з початку лютого, після сплати ПДФО за січень.

«Для закриття «фінансового розриву» уряд виділив із резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони в січні. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням», – прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Кожна з бригад самостійно формуватиме свої потреби. У пріоритеті – військові частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зазначають у відомстві. Наразі бригади повинні сформувати перелік потреб і надати його Міноборони.

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Нагадаємо, Бельгія цьогоріч році виділить 611 млн євро військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.