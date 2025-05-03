Жителі російського міста побилися за кашу біля «поїзда перемоги»

В Удмуртії містяни штовхалися та сварилися, щоб отримати тарілку гречки

В Удмуртії, що в Російській Федерації, місцеві жителі побилися біля «поїзда перемоги». Як інформує «Главком», про це повідомив Telegram-канал Astra.

Повідомляється, що 1 травня до міста Сарапула в Удмуртії прибув стилізований відповідно до часів Другої світової війни «поїзд перемоги». Місцеві жителі зібралися біля залізничного вокзалу для зустрічі поїзда, з якого волонтери роздавали безкоштовну гречану кашу. Це викликало конфлікти та тисняву. «Голодні сарапульчани в черзі за гречаною кашею. Усі зголодніли, дивіться! Жах який! Три дні спеціально не їли, щоб каші поїсти гречаної. Кінець світу, вбивства за кашу», – каже на відео одна з місцевих мешканок.

😦В Удмуртії місцеві жителі побилися біля «Поїзда Перемоги», з якого роздавали безкоштовну гречану кашу. pic.twitter.com/uxJgpFQgM1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 3, 2025

Друге відео знято у місті Янаул Башкортостану, куди також прибув «поїзд перемоги». Тут на пероні сталася бійка. За словами користувачів соцмереж, там також виникла тиснява через кашу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

Згодом Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня. «Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів», – сказав президент журналістам. За словами гаранта, для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, Путін і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.