У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова

Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках».

У березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Будинок батьків триразового олімпійського чемпіона з лижних перегонів Олександра Большунова у Брянській області був знищений внаслідок влучення снаряда. Про це повідомляє «Главком».

Будинок батьків Большунова в селі Подивоття (Брянська область) був знищений внаслідок влучання снаряда, постраждалих немає, повідомили в адміністрації Сівського муніципального району.

У січні 2024 року батько спортсмена Олександр Большунов-старший розповідав російськи пропагандистам, що виїхав із села з міркувань безпеки.

Наприкінці 2023 року у двір будинку вже прилітав снаряд.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Як повідомлялося, сили оборони знищили російського окупанта – боксера Мергена Будаєва.

Мерген Будаєв народився 24 квітня 1986 року. Вже у дитинстві почав займатися боксом.

Він ставав дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів з боксу в Іркутську та Улан-Уде.

У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.

Будаєв з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що Будаєв чотири рази отримував поранення, з них два рази – тяжкі, але все одно повертався на війну.

Окупант мав позивний «Тунгус». Захисники України ліквідували гвардії-сержанта старшого розвідника-снайпера Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині.

Прощання з ліквідованим окупантом має відбутися 25 квітня. У нього лишилася донька.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.