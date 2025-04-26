Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова
Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках».

У березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Будинок батьків триразового олімпійського чемпіона з лижних перегонів Олександра Большунова у Брянській області був знищений внаслідок влучення снаряда. Про це повідомляє «Главком».

Будинок батьків Большунова в селі Подивоття (Брянська область) був знищений внаслідок влучання снаряда, постраждалих немає, повідомили в адміністрації Сівського муніципального району.

У січні 2024 року батько спортсмена Олександр Большунов-старший розповідав російськи пропагандистам, що виїхав із села з міркувань безпеки.

Наприкінці 2023 року у двір будинку вже прилітав снаряд.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Як повідомлялося, сили оборони знищили російського окупанта – боксера Мергена Будаєва.

Мерген Будаєв народився 24 квітня 1986 року. Вже у дитинстві почав займатися боксом.

Він ставав дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів з боксу в Іркутську та Улан-Уде.

У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.

Будаєв з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що Будаєв чотири рази отримував поранення, з них два рази – тяжкі, але все одно повертався на війну.

Окупант мав позивний «Тунгус». Захисники України ліквідували гвардії-сержанта старшого розвідника-снайпера Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині.

Прощання з ліквідованим окупантом має відбутися 25 квітня. У нього лишилася донька.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.

Теги: росія війна обстріл лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час осіннього призову на військову службу було направлено 133 тис. осіб
Путін підписав указ про весняний призов
31 березня, 17:16
Президент США: «Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей»
«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
7 квiтня, 09:17
Ворог атакував Броварський район
Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)
4 квiтня, 07:41
9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова
У чемпіонаті Європи з боротьби візьме участь донька окупанта, яка називала його «героєм»
1 квiтня, 08:27
Росія продовжує активно використовувати відеоігри та кіберспорт для мілітаризації дітей і підлітків
«Штурм Азовсталі»: в Росії проведуть пропагандистський кібертурнір для підлітків
9 квiтня, 17:47
У «АТЕШ» зазначають, що морально-психологічний стан загарбників є критичним
Окупанти опинилися у катастрофічній ситуації на островах дельти Дніпра – Атеш
11 квiтня, 03:22
У Росії лунали вибухи
У Росії пролунали вибухи: Курськ опинився під атакою дронів
15 квiтня, 03:31
На нерухомість припадає 18,7% загальних активів найзаможніших американців
У США зірвалися багатомільйонні угоди з нерухомістю через мита – WSJ
14 квiтня, 12:54
Ярослав Москалик безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України
Ліквідація Москалика. Що відомо про високопосадовця Генштабу РФ
Вчора, 13:07

Новини

ЗМІ повідомили про вагітність дворазової призерки Олімпіади
ЗМІ повідомили про вагітність дворазової призерки Олімпіади
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова
У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова
Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Світоліна, Костюк та Стародубцева вийшли до третього кола турніру у Мадриді
Світоліна, Костюк та Стародубцева вийшли до третього кола турніру у Мадриді
Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну
Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
33K
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
18K
Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність
16K
Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня
14K
На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ

Новини

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua