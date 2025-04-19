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Українські військові вперше знищили ворожий локомотив

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українські військові вперше знищили ворожий локомотив
фото: скріншот із відео

Локомотив має важливе значення для армії агресора, оскільки забезпечує доставку боєприпасів та техніки

Воїни 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ вперше знищили російський локомотив, який противник використовував для переміщення військової техніки. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила пресслужба бригади.

На кадрах видно, як захисники дроном уразили стратегічно важливий транспортний об'єкт противника.

Це є важливим етапом у знищенні логістичних маршрутів, які Росія використовує для постачання своїх військ на територіях України.

Локомотив має важливе значення для армії агресора, оскільки забезпечує доставку військових матеріалів, боєприпасів та техніки. Знищення цього об'єкта серйозно ускладнює постачання на передовій.

Раніше ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ. 

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

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Теги: росія військові дрон потяг

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