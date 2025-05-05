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Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним
Американський лідер раніше заявив, що подумає про можливу зустріч з Путіним в Саудівській Аравії під час візиту до королівства в середині травня
фото: AP Photo/Evan Vucci

Пєсков наголосив, що зустріч Трампа і Путіна має бути відповідним чином підготовлена

Кремль вважає необхідною зустріч російського диктатора Володимира Путіна і очільника США Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це заявив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські медіа.

Пєсков, однак, наголосив, що зустріч Трампа і Путіна має бути відповідним чином підготовлена.

«Така зустріч явно на слуху. Багато в чому, ми вважаємо, вона, звичайно ж, необхідна. Вона повинна бути відповідним чином підготовлена, і це вимагає зусиль на найрізноманітніших експертних рівнях. Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають. Поки що конкретики з цього приводу немає», – сказав він у відповідь на питання, чи може Путін зустрітися з Трампом у Саудівській Аравії в травні.

Американський лідер раніше заявив, що подумає про можливу зустріч з Путіним в Саудівській Аравії під час візиту до королівства в середині травня. Пєсков же пояснив, що у Путіна в графіку немає поїздок на Близький Схід.

Нагадаємо, американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає з припиненням війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Співбесідники попередили, що Трамп поки не ухвалив жодного рішення, оскільки продовжуються дипломатичні зусилля. Джерела відмовились надати деталі щодо варіантів, які розглядаються, й заявили, що будь-яке рішення залишається винятково за президентом США.

До слова, примирення з Україною є неминучим результатом подій, це питання часу. Як інформує «Главком», про це заявив диктатор Росії Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Росія 1».

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

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Теги: росія війна путін Дональд Трамп

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