З жовтня 2022 року Герцен брав участь у війні проти України

Сили оборони знищили російського окупанта Євгена Герцена. Про це інформує «Главком».

Спортивна школа олімпійського резерву №4 (СШОР-4) міста Владимира (РФ) повідомила про ліквідацію захисниками України 53-річного тренера-викладача Євгена Герцена.

З жовтня 2022 року Герцен, будучи мобілізованим, брав участь у війні проти України.

Понад 30 років він пропрацював у СШОР-4. Герцен не лише тренував, а й судив змагання на найвищому рівні – був суддею всеросійської категорії, брав участь у суддівстві чемпіонату світу з легкої атлетики.

У нього залишилися дружина та дочка.

Прощання з ліквідованим окупантом пройде 26 червня.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.