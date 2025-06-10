Путін тестує готовність НАТО до розширення конфлікту

Російський диктатор спробує зруйнувати ЄС і НАТО

Кремль прекрасно розуміє, що поки Трамп ненавидить Європу, як і Путін. Поки у Кремля є у запасі Орбан, Фіцо, Ле Пен, Навроцький, у нього є шанси спробувати зруйнувати ЄС і НАТО, використовуючи «стратегію умиротворення», змусити Європу піти на компроміс і зменшити допомогу Україні.

Завтра буде пізно – Європа і НАТО стануть сильнішими і «придавлять» промосковські політичні сили в ЄС.

Найімовірніше, на що може наважитися «партія війни» у Кремлі, – це провокаційна спроба прориву російських військ з Білорусі до Калінінградської області та вийти до берегів Балтики.

Тож, окрім війни в Україні, використання путінською Росією Білорусі це зручний спосіб позбутися хитрого Лукашенка, який шукає захисту у Пекіні, а не Москві та заодно перевірити готовність НАТО до розширення конфлікту від Калінінграда, Мінська, Києва до Одеси.