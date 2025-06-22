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МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ: На постраждалих ядерних об'єктах Ірану не виявлено підвищення радіації після ударів США

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що станом на поточний момент не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами трьох ядерних об'єктів в Ірані, які постраждали від ударів Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що станом на цей час не повідомлялося про підвищення рівня радіації за межами об'єкта», – йдеться в офіційному повідомленні агентства.

МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані фото 1
скріншот

МАГАТЕ запевнило, що надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з'явиться більше інформації.

Як відомо, ХАМАС засудив удари Сполучених Штатів по Ірану, назвавши їх порушенням норм міжнародного права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Цей жорстокий напад є небезпечною ескалацією, сліпим підпорядкуванням планам Ізраїлю, грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою міжнародному миру і безпеці», – йдеться у зверненні ХАМАС.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

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Теги: Іран Ізраїль війна США ядерна зброя МАГАТЕ

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