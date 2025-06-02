Сенатори США анонсують «тарифний хаос» для російської нафти

Сенатори США прагнуть посилити санкції проти Росії до саміту G7

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки» (G7), що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Законодавці наголошують на необхідності спільних дій Європи та США для припинення купівлі Китаєм та Індією дешевої російської нафти.

У спільній заяві, оприлюдненій після зустрічей у Парижі з французькими високопосадовцями, сенатори зазначили: «До саміту G-7 ми сподіваємося запровадити санкції – у координації з Європою – щоб донести однозначний сигнал до Китаю». Вони повідомили, що їхній законопроєкт про санкції проти Росії, спрямований на припинення фінансування військових операцій РФ в Україні, вже має 82 співавторів.

Сенатори Грем та Блюменталь на вихідних також провели телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. «Ми запевнили президента Макрона та його команду, що, на нашу думку, Путін грає в ігри щодо миру та насправді готується до військового наступу наприкінці літа або на початку осені», – заявили вони. За їхніми словами, президент Макрон підтримує зниження встановленого G7 ліміту цін на російську нафту.

Законопроєкт Грема передбачає запровадження 500% тарифу на імпорт з країн, які купують російські нафтопродукти та уран. Ця ініціатива може викликати значний хаос на світових нафтових ринках.

Нагадаємо, Американський сенатор Ліндсі Грем звернувся до міжнародної спільноти із закликом притягнути Китай до відповідальності за купівлю російської нафти, що, за його словами, прямо підтримує військову агресію Росії проти України.