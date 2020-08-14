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    Суркіс оприлюднив задачі Луческу в «Динамо»

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    Луческу 12 років тренував&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; - Суркіс оприлюднив задачі Луческу в «Динамо»
    Луческу 12 років тренував «Шахтар»
    Twitter Динамо

    Луческу повинен буде повести боротьбу за чемпіонський титул з «Шахтарем»

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів про те, яких результатів очікуватиме від Мірчі Луческу, повідомляє сайт nv.ua.

    Суркіс відзначив, що «Динамо» має потрапити в Лігу чемпіонів та вести боротьбу за чемпіонський титул в Прем’єр-лізі.

    «Цей чемпіонат ми програли, але я вважаю, можна по-різному програти. Можна боротися до останнього туру так, як ми боролися за друге місце. Але я б не хотів, щоб «Динамо» Київ боролося з такими потугами за друге місце і, припустимо, друге місце залежало від того, як луганська «Зоря» зіграє з чернігівської «Десною». Природно, головна задача - це потрапляння в Лігу чемпіонів», - зазначив Суркіс.

    Він також прокоментував питання про те, чи готовий до непопулярних рішень Луческу, і як ставиться до підозр, що румунський тренер «побудує ще один «Шахтар», але тільки в Києві».

    «Думаю, що побудувати «Шахтар» в Києві йому не вдасться, тому що у кожного своя філософія. Сьогодні в «Шахтарі» на контракті 13 бразильців, з яких два - з українським громадянством. Ми пішли іншим шляхом і спробуємо пройти його до кінця», - додав Суркіс.

    Читайте також: Колишній футболіст «Шахтаря» і «Динамо» перейшов в «Дніпро-1».

    Джерело: nv.ua

    ФК «Динамо» Ігор Суркіс Мірча Луческу УПЛ
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