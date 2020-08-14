Суркіс оприлюднив задачі Луческу в «Динамо»



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Луческу повинен буде повести боротьбу за чемпіонський титул з «Шахтарем»

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів про те, яких результатів очікуватиме від Мірчі Луческу, повідомляє сайт nv.ua.

Суркіс відзначив, що «Динамо» має потрапити в Лігу чемпіонів та вести боротьбу за чемпіонський титул в Прем’єр-лізі.

«Цей чемпіонат ми програли, але я вважаю, можна по-різному програти. Можна боротися до останнього туру так, як ми боролися за друге місце. Але я б не хотів, щоб «Динамо» Київ боролося з такими потугами за друге місце і, припустимо, друге місце залежало від того, як луганська «Зоря» зіграє з чернігівської «Десною». Природно, головна задача - це потрапляння в Лігу чемпіонів», - зазначив Суркіс.

Він також прокоментував питання про те, чи готовий до непопулярних рішень Луческу, і як ставиться до підозр, що румунський тренер «побудує ще один «Шахтар», але тільки в Києві».

«Думаю, що побудувати «Шахтар» в Києві йому не вдасться, тому що у кожного своя філософія. Сьогодні в «Шахтарі» на контракті 13 бразильців, з яких два - з українським громадянством. Ми пішли іншим шляхом і спробуємо пройти його до кінця», - додав Суркіс.

Джерело: nv.ua