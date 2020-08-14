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    Півфіналіст Ліги Європи зацікавився українським захисником «Динамо»

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    Миколенко володар Кубку та двох Суперкубків України - Півфіналіст Ліги Європи зацікавився українським захисником «Динамо»
    Миколенко володар Кубку та двох Суперкубків України
    Світлина - сайт gianlucadimarzio

    Титулований італійський клуб виявив зацікавленість кандидатурі футболіста збірної України

    Оборонець київського «Динамо» Віталій Миколенко привернув до себе увагу італійського «Інтера».

    За інформацією видання, «нерадзуррі» шукають підсилення на позицію лівого захисника. Крім Миколенка італійці розглядають варіант із захисником «Челсі» Емерсоном.

    Загалом кандидатура Миколенка є напрочуд популярною в Англії та Італії. Раніше за українцем також слідкувало «Наполі», проте через високий цінник президента київського клубу Ігоря Суркіса – італійці відмовилися від придбання.

    Зазначимо, що Миколенко відіграв 23 матчі цього сезону в Українській Прем’єр-лізі в яких забив три голи та віддав п’ять результативних передач. В активі Емерсона 15 проведених ігор за «Челсі» в Прем’єр-лізі Англії.

    Читайте також: «Наполі» відмовилось від придбання Миколенка. 

    Джерело: gianlucadimarzio

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Віталій Миколенко ФК Інтер (Мілан)
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