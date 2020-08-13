Колишній гравець «Динамо» і «Шахтаря» перейшов в «Дніпро-1»



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Сарнавський володар трьох Кубків України Сайт Дніпро-1

СК «Дніпро-1» підсилився досвідченим голкіпером

Черговим новачком СК «Дніпро-1» став 25-річний голкіпер Богдан Сарнавський, повідомляє офіційний сайт клубу.

Трудова угода між сторонами розрахована на три роки.

Вихованець «Динамо» (Київ), виступав за київський «Арсенал», донецький «Шахтар», ФК «Уфа», полтавську «Ворсклу» та «Верес» (Рівне). Останнім його клубом був ПФК «Львів», за який він грав з літа 2018 року. У складі «гірників» страж воріт став чемпіоном сезону 2013-14 років.

Також за плечима воротаря більше 70 ігор за молодіжну та юнацькі збірні України різних вікових груп. У 2015-му році він виступав на молодіжному чемпіонаті світу.

За даними авторитетного порталу «Transfermarkt», ціна українського спортсмена становить 300 тис. євро.

Зауважимо, що за підсумками крайнього сезону «Дніпро-1» посів сьому сходинку, але в плей-офф за право зіграти в Лізі Європи, зазнав поразки від «Колосу» (1:4).