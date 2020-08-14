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    Став відомим третій новачок Прем’єр-ліги

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Руху&raquo; святкують - Став відомим третій новачок Прем’єр-ліги
    Футболісти «Руху» святкують
    Facebook ФК Рух

    Технічна поразка суперника вивела винницький «Рух» в еліту українського футболу

    Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу щодо неявки ФК «Металург» Запоріжжя на перенесений матч 22-го туру ПФЛ проти ФК «Рух», повідомляє Українська асоціація футболу.

    Перенесена гра 22-го туру Першої ліги між «Рухом» і «Металургом» мала відбутись 10 серпня, але запоріжці повідомили Професійну футбольну лігу, що не мають можливості виїхати на гру до Львова.

    За результатом розгляду було прийнято рішення про зарахування «Руху» технічної перемоги — 3:0, а ФК «Металург» Запоріжжя — технічної поразки з рахунком 0:3 за неявку на матч без поважної причини.

    Таким чином, «жовто-чорні» набрали 61 очко у турнірній таблиці і за підсумками сезону Першої ліги здобули право підвищитися у класі.

    Зауважимо, що ряди Прем’єр-ліги також поповнили «Минай» (62 пункти) і «Інгулець» (60).

    Читайте також: Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар нового сезону.

    Джерело: УАФ

    ФК Рух (Винники) ФК Інгулець УПЛ ФК «Минай» ФК «Металург» (Запоріжжя) Українська асоціація футболу
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