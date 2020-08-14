Став відомим третій новачок Прем’єр-ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футболісти «Руху» святкують Facebook ФК Рух

Технічна поразка суперника вивела винницький «Рух» в еліту українського футболу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу щодо неявки ФК «Металург» Запоріжжя на перенесений матч 22-го туру ПФЛ проти ФК «Рух», повідомляє Українська асоціація футболу.

Перенесена гра 22-го туру Першої ліги між «Рухом» і «Металургом» мала відбутись 10 серпня, але запоріжці повідомили Професійну футбольну лігу, що не мають можливості виїхати на гру до Львова.

За результатом розгляду було прийнято рішення про зарахування «Руху» технічної перемоги — 3:0, а ФК «Металург» Запоріжжя — технічної поразки з рахунком 0:3 за неявку на матч без поважної причини.

Таким чином, «жовто-чорні» набрали 61 очко у турнірній таблиці і за підсумками сезону Першої ліги здобули право підвищитися у класі.

Зауважимо, що ряди Прем’єр-ліги також поповнили «Минай» (62 пункти) і «Інгулець» (60).

Джерело: УАФ