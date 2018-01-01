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    Світоліна номінована на звання найкращої тенісистки в січні (відео)

    Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування на своєму сайті
    Еліна Світоліна стала однією з чотирьох тенісисток, яких WTA висунула на традиційне голосування серед уболівальників за підсумками місяця. У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу. Суперницями нашої тенісистки в голосуванні є: лідер
    • Сьогодні, 20:09
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    Еліна Світоліна. Фото:<em>&nbsp;</em>Michael Dodge/Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Michael Dodge/Getty Images

    Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування на своєму сайті

    Еліна Світоліна стала однією з чотирьох тенісисток, яких WTA висунула на традиційне голосування серед уболівальників за підсумками місяця.

    У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу.

    Суперницями нашої тенісистки в голосуванні є: лідер жіночого рейтингу і чемпіонка Australian Open Каролін Возняцьки, переможниця турніру в Шеньчжені і фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп, а також чемпіонка змагань в Сіднеї і півфіналістка австралійського Grand Slam Анжелік Кербер.

    Підтримати першу ракетку України ви можете тут.

    Голосування триватиме до 6:59 ранку п'ятниці за Києвом.

    Імена переможниць також будуть оголошені в п'ятницю.

    Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна, як уже повідомлялося раніше, повернулася до трійки найкращих у рейтингу WTA.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна рекорд
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