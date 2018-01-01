Світоліна номінована на звання найкращої тенісистки в січні (відео)

Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування на своєму сайті

Еліна Світоліна стала однією з чотирьох тенісисток, яких WTA висунула на традиційне голосування серед уболівальників за підсумками місяця. У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу. Суперницями нашої тенісистки в голосуванні є: лідер



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Еліна Світоліна. Фото: Michael Dodge/Getty Images

Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування на своєму сайті

Еліна Світоліна стала однією з чотирьох тенісисток, яких WTA висунула на традиційне голосування серед уболівальників за підсумками місяця.

У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу.

Суперницями нашої тенісистки в голосуванні є: лідер жіночого рейтингу і чемпіонка Australian Open Каролін Возняцьки, переможниця турніру в Шеньчжені і фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп, а також чемпіонка змагань в Сіднеї і півфіналістка австралійського Grand Slam Анжелік Кербер.

Підтримати першу ракетку України ви можете тут.

Голосування триватиме до 6:59 ранку п'ятниці за Києвом.

Імена переможниць також будуть оголошені в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна, як уже повідомлялося раніше, повернулася до трійки найкращих у рейтингу WTA.

Джерело: btu.org.ua