Світоліна номінована на звання найкращої тенісистки в січні (відео)
- Сьогодні, 20:09
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Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування на своєму сайті
Еліна Світоліна стала однією з чотирьох тенісисток, яких WTA висунула на традиційне голосування серед уболівальників за підсумками місяця.
У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу.
Суперницями нашої тенісистки в голосуванні є: лідер жіночого рейтингу і чемпіонка Australian Open Каролін Возняцьки, переможниця турніру в Шеньчжені і фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп, а також чемпіонка змагань в Сіднеї і півфіналістка австралійського Grand Slam Анжелік Кербер.
Підтримати першу ракетку України ви можете тут.
Голосування триватиме до 6:59 ранку п'ятниці за Києвом.
Імена переможниць також будуть оголошені в п'ятницю.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна, як уже повідомлялося раніше, повернулася до трійки найкращих у рейтингу WTA.
Джерело: btu.org.ua