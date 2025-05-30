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Трилер у Франції. Світоліна здобула складну перемогу на «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трилер у Франції. Світоліна здобула складну перемогу на «Ролан Гаррос»
Світоліна стала єдиною представницею України, яка пройшла до 1/8 фіналу
фото: Reuters

Світоліна переграла Перу у напруженому двосетовому поєдинку

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції, перегравши американку Бернарду Перу у напруженому двосетовому поєдинку – 7:6(5), 7:6(5). Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті Світоліна поступалася 2:4, але зуміла повернутись у гру. Ключовий момент настав у восьмому геймі, де Еліна зробила брейк. Сет завершився на тайбрейку, який краще провела українка – 7:6.

У другому сеті боротьба тривала до самого його завершення. Світоліна двічі не змогла подати на матч. Усе вирішив ще один тайбрейк, який знову залишився за українкою – 7:6.

Світоліна стала єдиною представницею України, яка пройшла до 1/8 фіналу. Всі інші українки (Ястремська, Стародубцева, Калініна, Костюк, Соболєва) вже припинили участь у турнірі.

У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні. Італійка в третьому раунді вибила іншу українку Юлію Стародубцеву.

Ролан Гаррос-2025. 1/16 фіналу

Бернарда Пера (США) – Еліна Світоліна (Україна, 13) – 6:7(5), 6:7(5)

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Теги: Ролан Гаррос Еліна Світоліна теніс

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