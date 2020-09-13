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    Світоліна та Ястремська отримали суперниць на турнірі в Римі

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    Вчора Світоліна святкувала своє 26-річчя&nbsp; - Світоліна та Ястремська отримали суперниць на турнірі в Римі
    Вчора Світоліна святкувала своє 26-річчя 
    Twitter Світоліної

    Жереб виявився неприхильним для Ястремської

    Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, які будуть виступати в основній сітці турніру в Римі, отримали перших суперниць.

    Еліна Світоліна, яка отримала четвертий номер посіву, пропустить стартове коло. Першою суперницею українки стане переможниця матчу Анастасія Павлюченкова (32 у рейтингу WTA) - Чжан Шуай (38).

    Для українки цей турнір стане першим після відновлення сезону. Світоліна шість разів виступала в Римі і двічі вигравала титул (2017, 2018).

    Даяна Ястремська в першому колі турніру зустрінеться з Камілою Джорджі (74). У випадку перемоги далі на одесистку може очікувати зустріч із 16 сіяною Донною Векіч, а потенційною опоненткою одеситки по третьому етапу може стати перша ракетка світу Сімона Халеп.

    Примітно, що Ястремська програла в двох з трьох зустрічей проти італійки Джорджі, в тому числі в останній, яка відбулася в серпні на турнірі WTA в Палермо.

    Додамо, що турнір в Римі пройде з 14 по 21 вересня.

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    Джерело: Великий теніс України

    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Сімона Халеп Чжан Шуай
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