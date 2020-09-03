  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український тенісист Стаховський відмовився продовжувати поєдинок після помилки судді

    • Розсилка
    Сергієві Стаховському не витримали нерви - Український тенісист Стаховський відмовився продовжувати поєдинок після помилки судді
    Сергієві Стаховському не витримали нерви
    Світлина - Instagram Сергія Стаховського

    Сергій не витримав, що суддя не вміє рахувати

    Український тенісист Сергій Стаховський не завершив поєдинку другого кола на турнірі із серії ATP Challenger Tour у чеській Остраві.

    Сергій зустрічався з німцем Матсом Мораїнґом. Перший сет українець програв 1:6, у другому відігрався – 7:6(4).

    У третьому сеті за рахунку 0:3 на подачі німецького тенісиста, Стаховський виграв перший м'яч після помилки суперника, але суддя на вишці оголосив рахунок 15-0. Через три розіграші українець спробував пригадати арбітру, що він неправильно веде рахунок, але той свєї помилки не визнав. Після довгих обговорень, Стаховський вирішив відмовитися від продовження гри.

    Сьогодні Стаховському разом зі шведом Робертом Ліндстедтом належить зіграти в парному чвертьфіналі проти польського дуету Кароль Држевецкі/Шимон Валков.

     Читайте також: 18-річна українка Марта Костюк вийшла в третє коло тенісного US Open
    Сергій Стаховський теніс Матс Мораїнґ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ