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Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного турніру WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного турніру WTA
У півфіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу Магди Лінетт та Клари Таусон
фото: Reuters

У 1/4 фіналу Ястремська здолала фіналістку US Open-2021 Фернандес

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру WTA 250, що триває у Ноттінгемі. У двох сетах українка здолала канадку Лейлу Фернандес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Ястремська відкрила для себе трав'яний сезон у Ноттінгемі, де на шляху до чвертьфіналу здолала двох суперниць: спершу сербку Ольгу Данілович, після чого – хорватку Антонію Ружич.

Наступною суперницею Ястремської стала канадку Лейла Фернандес – фіналістка US Open-2021. Українка втретє перетнулася з канадською тенісисткою: програла обидві зустрічі на Олімпійських іграх у 2021 році та у Досі у 2023-му.

Як минув матч Ястремська – Фернандес

Вже на старті першого сету Ястремська здійснила ривок 3:0. Після цього українка відіграла три брейкпойнти у сьомому геймі, а вже у дев'ятому закрила партію перемогою з рахунком 6:3.

Переможницю другої партії визначив тайбрейк. При цьому Ястремська завдяки брейку у дев'ятому геймі мала можливість закінчити матч достроково, але дозволила канадці довести справу до тайбрейку.

Матч Ястремська – Фернандес тривав 1:49 години. Українка виконала п'ять ейсів (при чотирьох подвійних помилках), а також відіграла сім з восьми брейкпойнтів.

WTA 250. Ноттінгем, чвертьфінал

Лейла Фернандес (Канада, 5) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (3:6, 6:7(6))

Що означає результат Даяни Ястремської

Перший в кар'єрі вихід у півфінал на рівні трав'яного турніру WTA. Досі українська тенісистка не проходила далі чвертьфіналу.

Другий півфінал у 2025 році для Ястремської. Востаннє вона доходила до цієї стадії на турнірі в Лінці, що відбувся у січні-лютому – тоді українка взагалі дійшла до фіналу, де поступилася «нейтральній» Єкатеріні Алєксандровій.

У півфіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу Магди Лінетт та Клари Таусон, шостої та другої сіяної на турнірі в Ноттінгемі.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: теніс Даяна Ястремська

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