Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі «Ролан Гаррос»

У першому сеті Еліна зуміла виграти лише один гейм

Еліна Світоліна поступилася Ізі Швьонтек

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції, поступившись у чвертьфіналі п’ятій ракетці світу Ізі Швьонтек. Про це повідомляє «Главком».

Польська тенісистка, яка захищає титул чемпіонки турніру вже третій рік поспіль, здобула перемогу з рахунком 6:1, 7:5.

У першому сеті Еліна зуміла виграти лише один гейм. Після обміну геймами на старті, Швьонтек забрала п’ять поспіль, двічі зробивши брейк на подачі українки – 6:1.

У другій партії Світоліна першою зробила брейк у четвертому геймі, однак полька одразу ж відігралася. Наприкінці поєдинку Іга знову зробила брейк і завершила матч на свою користь.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини. Світоліна не виконала жодного ейсу, поступилась за віннерсами (12 проти 23), однак припустилася меншої кількості невимушених помилок (28 проти 29).

Це був п’ятий чвертьфінал «Ролан Гарросу» у кар’єрі Світоліної, однак жодного разу їй не вдалось пройти далі. Попередні виходи припадали на 2015, 2017, 2020 та 2023 роки.

Ролан Гаррос-2025. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, №13) – Іга Швьонтек (Польща, №5) – 1:6, 5:7

Нагадаємо, Світоліна розповіла про своє ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.

«Я відчуваю ненависть не лише до правителя Путіна, а й до Росії. Це дуже важке для мене почуття – суміш болю, злості, печалі. Усе це дуже глибоко. Не впевнена, що коли-небудь зміню свою думку. До кінця моїх днів відчуватиму це. Він завдав Україні, нашим сім'ям, нашим людям», – сказала Еліна.

Світоліна впевнена, що Путін має понести суворе покарання за свої дії.