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Ракетку Надаля було продано за рекордну суму

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ракетку Надаля було продано за рекордну суму
Ракетку Надаля було продано на аукціоні за рекордні $157 тисяч
фото: Scott Taetsch-USA TODAY Sports

Попередній рекорд належав також ракетці Надаля, якою він грав у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії у 2022 році

Ракетку іспанського тенісиста Рафаеля Надаля, якою він грав у фіналі «Ролан Гаррос» у 2017 році, було продано на аукціоні за рекордні $157 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

У 2017 році Надаль здобув перемогу над швейцарцем Стеном Ваврінкою з рахунком 6:2, 6:3, 6:1. Тоді він здобув свій 10-й титул на Відкритому чемпіонаті Франції. За весь турнір Надаль не програв жодного сету.

На зробленій на замовлення ракетці є емблема «Рафа» на ручці та наклейка з «Ролан Гаррос» 2017 року з написом «RG 2017 Nadal».

Попередній рекорд належав також ракетці Надаля, якою він грав у фінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії у 2022 році проти росіянина Данила Медведєва. Надаль у тій зустрічі переміг у п'яти сетах, відігравшись із рахунку 0-2. Тоді ціна ракетки склала $139,7 тисяч.

Нагадаємо, іспанець Карлос Алькарас вдруге поспіль став чемпіоном «Ролан Гаррос», здолавши у фіналі першу ракетку світу Янніка Сіннера в драматичному п’ятисетовому матчі.

Фінал 2025 року став найдовшим в історії чоловічих одиночних фіналів на Відкритому чемпіонаті Франції – 5 годин 31 хвилина, перевершивши попередній рекорд, що тримався з 1982 року.

Сіннер виграв два стартові сети, зокрема один на тайбрейку. У третьому сеті Алькарас переломив хід гри та скоротив відставання.

Четвертий сет знову дійшов до тайбрейку, який залишився за іспанцем. Також у четвертому сеті Алькарас відіграв три матчпоїнти поспіль.

У вирішальному сеті суперники обмінялися брейками, але все завершилося переможним тайбрейком Алькараса.

Фінал «Ролан Гаррос»

Яннік Сіннер (Італія, №1) – Карлос Алькарас (Іспанія, №2) – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2)

Алькарас здобув п’ятий титул на Мейджорах:

  • US Open 2022 року
  • Вімблдон 2023, 2024 років
  • Ролан Гаррос 2024, 2025 років

Іспанець жодного разу не програвав у фіналах мейджорів.

Алькарас здобув восьму перемогу над Сіннером – тепер рахунок особистих зустрічей 8:4 на користь іспанця.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: Ролан Гаррос Рафаель Надаль аукціон теніс

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